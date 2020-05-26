В Киевской области с сегодняшнего дня позволили пассажирские перевозки (5 новостей) «На Київщині 26 травня дозволили перевезення пасажирів в межах області»

В Киевской области возобновлена работа пригородного общественного транспорта. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Жителям Киевщины, которые каждый день вынуждены добираться в столицу, можно вздохнуть с облегчением. Возвращаемся в докарантинные времена. Свою работу возобновили междугородние перевозки", - говорится в сюжете.

Пассажиров пока не очень много, пассажиропоток упал. Вход в салон автобусов без масок запрещен, также запрещено стоять в салоне.

Ранее сообщалось, что на второй день работы в метро Киева стало больше людей. Также Корреспондент писал, что в Днепре заработал метрополитен.

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Обновлено в 13:30 Возвращаемся в докарантинные времена. Свою работу возобновили междугородние перевозки, передает FaceNews.ua. Пассажиров пока не очень много, пассажиропоток упал. Вход в салон автобусов без масок запрещен, также запрещено стоять в салоне....

Обновлено в 13:40 На Київщині 26 травня дозволили перевезення пасажирів в межах області