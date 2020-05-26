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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:40
· Работа · Область · Киевская область
В Киевской области с сегодняшнего дня позволили пассажирские перевозки

В Киевской области с сегодняшнего дня позволили пассажирские перевозки (5 новостей)

«На Київщині 26 травня дозволили перевезення пасажирів в межах області»

В Киевской области возобновлена работа пригородного общественного транспорта. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Жителям Киевщины, которые каждый день вынуждены добираться в столицу, можно вздохнуть с облегчением. Возвращаемся в докарантинные времена. Свою работу возобновили междугородние перевозки", - говорится в сюжете.

Пассажиров пока не очень много, пассажиропоток упал. Вход в салон автобусов без масок запрещен, также запрещено стоять в салоне.

Ранее сообщалось, что на второй день работы в метро Киева стало больше людей. Также Корреспондент писал, что в Днепре заработал метрополитен.

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Обновлено в 13:30 Возвращаемся в докарантинные времена. Свою работу возобновили междугородние перевозки, передает FaceNews.ua. Пассажиров пока не очень много, пассажиропоток упал. Вход в салон автобусов без масок запрещен, также запрещено стоять в салоне....

Обновлено в 13:40 На Київщині 26 травня дозволили перевезення пасажирів в межах області

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  26.05.20, 11:54 "С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области. Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров. Добросовестно следуйте определенным санитарным правилам, чтобы не пришлось…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 12:22 В Киевской области со вторника, 26 мая, разрешили перевозки пассажиров в пределах области. Показатель инцидентности в Киевской области не повысился.Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации."С…
Facenews Facenews  ·  26.05.20, 13:30 Возобновление пассажирских перевозок Жителям Киевщины, которые каждый день вынуждены добираться в столицу, можно вздохнуть с облегчением. Возвращаемся в докарантинные времена. Свою работу возобновили…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 13:40 На Київщині 26 травня дозволили перевезення пасажирів в межах області
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