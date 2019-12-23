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В Кировоградской области назначен новый прокурор

В Кировоградской области назначен новый прокурор (4 новости)

«Орган возглавил Алексей Тубелец»

Новым прокурором Кировоградской области назначен Алексей Тубелец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что в понедельник, 23 декабря, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак представил Тубельца в качестве руководителя коллективу прокуратуры Кировоградской области. Как отметил Чумак, ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Кировоградской является борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Алексей Тубелец работает в органах прокуратуры с 2006 года на должностях прокурора, следователя, а также на руководящих должностях в прокуратуре Харьковской области. До назначения главным прокурором Кировоградской области работал начальником отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием преступлений в сфере служебной деятельности, которое осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований прокуратуры Харьковской области.

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Ранее РБК-Украина писало, что 21 декабря представили нового прокурора Сумской области. Им стал Григорий Кондратенко.

Также сообщалось, что прокурором Винницкой области был назначен Константин Меримерин. До назначения Меримерин занимал должность главы Коминтерновской местной прокуратуры Одесской области.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Кировоградской области назначен новый прокурор»
Фото Назначен новый прокурор Кировоградской области
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Фото В Кировоградской области назначен новый прокурор
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ТСН ТСН  ·  23.12.19, 16:39 Орган возглавил Алексей Тубелец.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.12.19, 18:54 Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Кировоградской области нового руководителя – Алексей Тубельца. А заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил…
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В Кировоградской области назначен новый прокурор

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