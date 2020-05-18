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В Китае из-за новой вспышки коронавируса 108 миллионов человек отправили на карантин

В Китае из-за новой вспышки коронавируса 108 миллионов человек отправили на карантин (3 новости)

«На северо-востоке Китая наблюдается новая вспышка COVID-19. На карантин посадили 108 млн человек»

На северо-востоке Китая наблюдается новая вспышка COVID-19. На карантин посадили 108 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Также под ограничения попали, в частности, города Цзилинь и Шулань.

Отметим, что Шулань называют эпицентром новой вспышки коронавируса.

Пока неизвестно, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что вирус могли занести люди, которые вернулись из Российской Федерации, ведь провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.05.20, 19:32 Пока точно не известно, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 20:09 На северо-востоке Китая наблюдается новая вспышка COVID-19. На карантин посадили 108 млн человек.
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