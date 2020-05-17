В Китае назвали предварительную причину смерти посла в Израиле (3 новости) «Официальный источник в китайской власти назвал предварительную причину смерти посла Китая в Израиле. Однако детали требуют дальнейшего уточнения.Об этом сообщает…»

Бывший посол Китая в Украине (2016-2019) и действующий посол в Израиле Ду Вэй, который был найден сегодня утром мертвым в своей резиденции, умер из-за причин со здоровьем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное государственное телевидение Китая (CCTV).

По информации телеканала, причина смерти посла требует дополнительной проверки и подтверждения.

Тело посла нашли в Герцлии - к северу от Тель-Авива.

"Его смерть наступила меньше чем через неделю после того, как государственный секретарь США Майк Помпео посетил Иерусалим, открыто критикуя действия Китая во время пандемии коронавируса, а также призвал израильских лидеров прекратить подписывать основные соглашения об инфраструктуре и коммуникации с китайскими компаниями", - написал CNN .

Посол Ду Вэй стал послом Китая в Израиле в феврале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавирус...