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В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei (3 новости) «Сегодня, 25 сентября, в китайском городе Дунгуань провинции Гуандун произошел пожар в лаборатории Huawei. В ней тестируют оборудование для сетей…»

В Китае вспыхнул сильный пожар на завод Huawei. Как сообщает Day.Az, видео с места возгорания опубликовали очевидцы в соцсетях в пятницу, 25 сентября.

На кадрах видно, как здание охватил густой дым. Возле завода собралась толпа людей, которые наблюдают за происходящим.

На место происшествия прибыли спасатели. Подробности инцидента выясняются.

https://www.youtube.com/watch?v=0zhdwneJQ_o&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2

https://www.youtube.com/watch?v=MZGutzA4Ixw&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA

Ранее в Киеве произошел пожар в жилом квартале в Киево-Святошинском районе, горели новые квартиры. Возгорание произошло в комнате на верхнем этаже, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры.

Спасатели обнаружили тело второй жертвы в сгоревшем двухэтажном доме в Харькове. Отметим, ранее стало известно, что в ходе тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего.