В конце года Зеленский получил почти 5 млн грн от студии "Квартал 95" (8 новостей) «Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен роялти от Квартала 95»

Президент Владимир Зеленский получил роялти студии "Квартал 95" в почти 5 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций, пишет "ЛІГАБізнесІнформ"

Сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии поданы 3 января.

Зеленский получил роялти в размере 4 880 000 грн, а также компенсацию за использование ТМ в размере 104 тыс. грн.

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Речь о компаниях "Киноквартал", "Гауди Студио", студии "Квартал 95" и одноименных двух компаниях, которые производят кинофильмы и занимаются строительством, телеканал "Квартал ТВ", фирме по организации концертов и гастрольных туров "Квартал-концерт", звукозаписывающей "Инвест Анима", производителя мульфильмов "Анимейшен Студио", ресторане "Фиш Хаус".

Больше всего доли в восьми компаниях получил помощник и друг президента Сергей Шефир. Еще в двух его брат Борис Шефир.

Обновлено в 18:41 В декларации указано, что Зеленский получил роялти и компенсацию 27 декабря 2019 года.