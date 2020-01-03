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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:41
В конце года Зеленский получил почти 5 млн грн от студии "Квартал 95"

В конце года Зеленский получил почти 5 млн грн от студии "Квартал 95" (8 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен роялти от Квартала 95»

Президент Владимир Зеленский получил роялти студии "Квартал 95" в почти 5 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций, пишет "ЛІГАБізнесІнформ"

Сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии поданы 3 января.

Зеленский получил роялти в размере 4 880 000 грн, а также компенсацию за использование ТМ в размере 104 тыс. грн.

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Речь о компаниях "Киноквартал", "Гауди Студио", студии "Квартал 95" и одноименных двух компаниях, которые производят кинофильмы и занимаются строительством, телеканал "Квартал ТВ", фирме по организации концертов и гастрольных туров "Квартал-концерт", звукозаписывающей "Инвест Анима", производителя мульфильмов "Анимейшен Студио", ресторане "Фиш Хаус".

Больше всего доли в восьми компаниях получил помощник и друг президента Сергей Шефир. Еще в двух его брат Борис Шефир.

Обновлено в 18:41 В декларации указано, что Зеленский получил роялти и компенсацию 27 декабря 2019 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «В конце года Зеленский получил почти 5 млн грн от студии "Квартал 95"»
Фото Зеленский заработал 5 млн грн
Фото Зеленский задекларировал 4 млн 880 тыс. грн роялти и 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки от ООО "Квартал 95"
Фото Зеленский задекларировал почти 5 млн грн роялти и компенсации за использование торговой марки
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.01.20, 16:53 Президент Владимир Зеленский получил роялти студии Квартал 95 в сумме почти 5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций.Сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии…
УНН УНН  ·  03.01.20, 17:48 Президент Украины Владимир Зеленский внес в декларацию почти 5 млн грн полученных роялти от студии "Квартал 95". Соответствующая информация появилась в ЕГРД.Сегодня, 3 января, Зеленский сообщил о существенных…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 18:03 Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал почти 5 млн гривен роялти от "Квартала 95".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 18:03 Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен роялти от "Квартала 95".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.20, 18:07 Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал полученные 27 декабря 2019 года 4 млн 880 тыс. грн роялти и 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки от ООО "Квартал 95".
Гордон Гордон  ·  03.01.20, 18:41 Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4 млн 880 тыс. роялти от использования торговой марки студии "Квартал 95", а также 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки студии.Президент…
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