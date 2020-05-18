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В конце мая "Слуга народа" объявит имена кандидатов в мэры, - Арахамия

В конце мая "Слуга народа" объявит имена кандидатов в мэры, - Арахамия (3 новости)

«Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що фракція до кінця травня оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної…»

До конца мая "Слуга народа" проведет необходимые замеры и объявит имена своих кандидатов в мэры городов. Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает Укринформ. По словам Арахамии, в партии работают над списком кандидатов, но оглашать его сейчас пока еще рано. "Мы никого не объявим, пока не сделаем необходимые замеры. Есть города, где достаточно прочные рейтинги у текущих мэров. "Ноунейм" условный не сможет с ними соревноваться априори", – объясняет он. Имнно поэтому выдвигать нужно кандидатов, у которых есть рейтинг. "Без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры, и после этого публично объявим, кто же наши кандидаты от нашей партии", – добавил Арахамия. Как ранее сообщал Фокус: В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов. Глава партии "Сл...

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РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 20:09 Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция до конца мая проведет необходимые замеры и объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии. При этом он отметил, что есть…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 20:52 Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція до кінця травня оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної партії
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