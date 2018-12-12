  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2
Мир
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 08:56
В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2

В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2 (10 новостей)

«Нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток 2»

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"В документе, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от "Северного потока – 2" и выражается поддержка введению санкций в отношении этого газопровода в соответствии с частью 232 "Закон о противодействии противникам Америки из-за санкций", - говорится в сообщении.

В резолюции также отмечается, что газопровод является шагом в обратном направлении по части обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов США, и содержится настойчивый призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы за политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей.

Transparency: Восстановление Насирова – плевок в имидж Украины
Transparency: Восстановление Насирова – плевок в имидж Украины

Обновлено в 08:30 Палата представителей Конгресса США приняла две резолюции, в которых выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2» и осудила военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США. В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских…

Обновлено в 08:56 Так, в резолюции идет речь о том, что Северный поток-2 является "шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2»
Фото В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2
Фото Нижняя палата Конгресса США осудила строительство "Северного потока-2"
Фото В Конгрессе США высказались против завершения "Северного потока-2"
Фото В Конгрессе США приняли резолюцию против "Северного потока–2"
Фото Конгресс США выступил против Северного потока-2
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.12.18, 01:10 Палата представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2".
Новое Время Новое Время  ·  12.12.18, 04:01 Нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток 2.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.12.18, 04:29 Палата представителей одобрила санкции против российского газопровода и потребовала от президента наказать РФ за агрессию против Украины.
РБК Украина РБК Украина  ·  12.12.18, 06:36 Нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода "Северный поток-2".  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.Отмечено, что в Конгрессе…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  12.12.18, 07:05 Палата представителей Конгресса США приняла три важные резолюции по Украине, сообщил глава государства Петр Порошенко."Американские парламентарии осудили военную агрессию, совершенную РФ против Украинского…
Гордон Гордон  ·  12.12.18, 07:43 Американские конгрессмены призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода "Северный поток–2", а президента США Дональда Трампа –  ввести против проекта санкции.Члены палаты…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.12.18, 08:24 Члены палаты представителей Конгресса США проголосовали за резолюцию против строительства газопровода "Северный поток-2"
Капитал Капитал  ·  12.12.18, 08:30 Палата представителей Конгресса США приняла две резолюции, в которых выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2» и осудила военную агрессию РФ…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.12.18, 08:56 Нижняя палата Конгресса США во вторник 11 декабря, приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Суд Канады отпустил под залог финдиректора Huawei

Суд Канады отпустил под залог финдиректора Huawei
В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2

В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа
В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва

В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва
Российский военный в Армении заподозрен в убийстве женщины

Российский военный в Армении заподозрен в убийстве женщины
«Вот это фейерверк»: на полигоне в России рухнула зенитная ракета С-300

«Вот это фейерверк»: на полигоне в России рухнула зенитная ракета…
Бывший капитан получил в России 14 лет за &quot;шпионаж для Украины&quot;

Бывший капитан получил в России 14 лет за "шпионаж для…
Президент Еврокомиссии: ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit

Президент Еврокомиссии: ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Отличный подарок на Николая и Андрея&quot;: циклон несет мороз в Украину

"Отличный подарок на Николая и Андрея": циклон несет мороз в…
Палата представителей США признала Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Палата представителей США признала Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа
Ушел из жизни режиссер культовых сериалов

Ушел из жизни режиссер культовых сериалов
Страшно и опасно: единственный способ, как Украине вернуть захваченных моряков/Константин Боровой о мягкости Украины против России

Страшно и опасно: единственный способ, как Украине вернуть захваченных моряков/Константин…
Доллар дешевеет: Нацбанк обновил курс гривни на 12 декабря

Доллар дешевеет: Нацбанк обновил курс гривни на 12 декабря
Минфин одолжил в госбюджет 1,6 миллиарда гривень

Минфин одолжил в госбюджет 1,6 миллиарда гривень
Львовский облсовет призвал закрыть в городе генконсульство России

Львовский облсовет призвал закрыть в городе генконсульство России
Китайские специалисты могут подарить Софийке более самостоятельное будущее

Китайские специалисты могут подарить Софийке более самостоятельное будущее
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.