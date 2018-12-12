В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"В документе, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от "Северного потока – 2" и выражается поддержка введению санкций в отношении этого газопровода в соответствии с частью 232 "Закон о противодействии противникам Америки из-за санкций", - говорится в сообщении.

В резолюции также отмечается, что газопровод является шагом в обратном направлении по части обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов США, и содержится настойчивый призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы за политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей.

Transparency: Восстановление Насирова – плевок в имидж Украины

Обновлено в 08:30 Палата представителей Конгресса США приняла две резолюции, в которых выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2» и осудила военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США. В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских…

Обновлено в 08:56 Так, в резолюции идет речь о том, что Северный поток-2 является "шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США".