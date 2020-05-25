  1. Главная
  2. Новости
  3. В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу
УНН УНН · · Обновлено в 21:59
· Пресс-служба · Пожар · Больница
В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу

В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу (9 новостей)

«Появилась информация о пострадавших»

В Киеве во время тушения пожара в Александровской больнице пожарные вывели на свежий воздух 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 15 человек", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается в тоже время, что огнем был поврежден электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Как сообщал УНН, в Киеве ликвидировали пожар в бане на 20-м этаже жилого дома.

...

Обновлено в 21:42 "В 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", – говорится в сообщении ГСЧС. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.В…

Обновлено в 21:59 Пожарные эвакуировали из здания 15 человек. Для ликвидации было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.

ФОТО К НОВОСТИ: «В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу»
Фото В Александровской больнице Киева произошел пожар, никто не пострадал - ГСЧС
Фото В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу
Фото В Киеве произошел пожар в коронавирусной больнице: людей эвакуировали, фото
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 19:21 В Киеве в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 19:53 В Александровской больнице Киева, где лечат больных COVID-19, загорелась подсобка на 6 этаже.
Факты Факты  ·  25.05.20, 20:05 Появилась информация о пострадавших
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 20:18 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в Александровской больнице в Киеве, где проходят лечение больные коронавирусом. Об этом говорится в сообщении службы, передают…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  25.05.20, 20:31 В Киеве в понедельник, 25 мая вечером, произошел пожар в Александровской больнице на ул. Шелковичной 39/1, где лечат больных коронавирусной инфекцией.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.05.20, 21:22 В Александровской больнице, расположенной в Киеве, вечером 25 мая вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже. Огонь повредил электрический щит и входные двери в…
Facenews Facenews  ·  25.05.20, 21:42 В Киеве произошел пожар в одном из помещений Александровской клинической больницы в Печерском районе, где лечат пациентов с коронавирусом COVID-19, передает FaceNews.ua. "В 18:56 был ликвидирован пожар…
MIGnews MIGnews  ·  25.05.20, 21:59 Пожарные эвакуировали из здания 15 человек. Для ликвидации было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
IKEA решила временно приостановить работу

IKEA решила временно приостановить работу
Хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple

Хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple
Як Москва винесла смертний вирок нобелівському лауреату

Як Москва винесла смертний вирок нобелівському лауреату
Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет

Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет
IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву
Нацсовет потребовал от руководства украинских телеканалов объяснить, почему в эфире мало украинского языка

Нацсовет потребовал от руководства украинских телеканалов объяснить, почему в эфире…
За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными

За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое…
За два месяца карантина убытки метро в Киеве достигли более полумиллиарда гривен

За два месяца карантина убытки метро в Киеве достигли более…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.