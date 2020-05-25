В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу (9 новостей) «Появилась информация о пострадавших»

В Киеве во время тушения пожара в Александровской больнице пожарные вывели на свежий воздух 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 15 человек", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается в тоже время, что огнем был поврежден электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Как сообщал УНН, в Киеве ликвидировали пожар в бане на 20-м этаже жилого дома.

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Обновлено в 21:42 "В 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", – говорится в сообщении ГСЧС. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.В…

Обновлено в 21:59 Пожарные эвакуировали из здания 15 человек. Для ликвидации было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.