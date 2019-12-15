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В Кремле объяснили, как Киев может закончить войну

В Кремле объяснили, как Киев может закончить войну (3 новости)

«Президент Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Об этом заявил…»

Президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на юго-востоке Украины, однако это требует авторитета и доминирования на политической арене Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал он.

"Скорее да, ответ утвердительный. Зеленский не относится к "партии войны". (Бывший президент Украины Петр - ред.) Порошенко собственно олицетворял "партию войны", он начал войну", - добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, сократятся ли шансы на начало нового военного конфликта на Донбассе после переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите "нормандской четверки".

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РБК Украина РБК Украина  ·  15.12.19, 13:42 Президент Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.12.19, 14:59 Президент Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает…
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