В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против РФ (7 новостей) «По словам Пескова, это не поможет Киеву решить проблемы на Донбассе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной".

Об этом сообщает Интерфакс.

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", – рассказал пресс-секретарь.

"США не могут выполнить перечень минских договоренностей. Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев", – рассказал Песков.

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Как ранее сообщал Фокус:

20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. На церемонии присутствовали многочисленные иностранные гости, в том числе и пять президентов. Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что первой своей задачей видит прекращение огня на Донбассе. На встрече с делегацией США Зеленский призвал усилить санкции против России.

Обновлено в 17:23 Песков заявил, что такие призывы "не блещут новизной". Также он убеждает, что такие действия не помогут Украине разобраться с проблемой.

Обновлено в 17:24 США, как и Россия, не помогут Украине выполнить пункты Минских соглашений и решить "проблему юго-востока", сказал Песков.