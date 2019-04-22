В Кремле пояснили, почему Путин еще не поздравил Зеленского (5 новостей) «Пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков заявил, что направлять поздравление Зеленскому преждевременно»

На данный момент преждевременно говорить о поздравлении лидирующего на выборах президента Украины Владимира Зеленского главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать", - цитируют Пескова.

Он отметил, что о Зеленском намерены "судить только по конкретным делам, по конкретным шагам", - отметил он.

"Тем более - давайте исходить из того, что пока нет официальных результатов выборов, которые просто еще не подведены", - добавил представитель Кремля.

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Он отметил, что Россия уважает выбор, сделанный гражданами Украины, однако раскритиковал легитимность процесса.

"В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден. Вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в РФ", - отметил Песков.

В Совете Федерации выразили готовность вести диалог с новым президентом Украины. Такую позицию высказала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"Россия готова вести диалог с тем президентом, которому оказано доверие гражданами Украины, мы заинтересованы в нормализации отношений", - цитируют Матвиенко.

По ее словам, перед РФ не стоит вопрос о том, признавать или не признавать итоги президентских выборов в Украине.

"В СМИ часто фигурирует вопрос, признает Россия выборы в Украине или не признает. Вообще нет такой обязывающей юридической формулы признания - не признания выборов. Главное, чтобы их признал украинский народ", - отметила она.

Накануне в Украине прошел второй тур президентских выборов. Явка составила составила 62,07% (в первом туре - 62,78%).

Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола, Владимир Зеленский лидирует с результатом 73%; Петр Порошенко набрал 25,5% голосов избирателей. Примерно такие же результаты показывает результат обработки протоколов Центризбикомом.

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