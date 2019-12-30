В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными (5 новостей) «Російський глава Володимир Путін не проводить прямі переговори з бойовиками ОРДЛО, але він використовує свій авторитет, щоб вплинути на терористів.…»

Между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся большой обмен пленными 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин не участвует в "подобных переговорах", но использует свой авторитет, чтобы "способствовать обмену".

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что обмен совершили "стороны конфликта", а Россия "к ним отношения не имеет", пишет "РБК-Украина".

Президент России не участвует в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению такого обмена, – сказал Песков.

Он считает, что "посредничество российской стороны" в этом вопросе необходимо "только потому, что отсутствуют прямые контакты".

Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Заметим, что представитель Кремля не ответил на вопрос, согласовывали ли представители так называемых "ЛНР/ДНР" с Россией список лиц, которых они хотели получить от Украины.

Накануне в Кремле заявили о планах продолжить работу по обмену пленными между Киевом и подконтрольными РФ боевиками "ЛНР/ДНР" в 2020 году.

Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе состоялся утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Сколько украинский остаются в русском плену / инфографика 24 канала

Обновлено в 14:20 Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что обмен совершили "стороны конфликта", а Россия "к ним отношения не имеет", пишет "РБК-Украина".

Обновлено в 15:21 Он добавил, что "президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену".