В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными

Между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся большой обмен пленными 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин не участвует в "подобных переговорах", но использует свой авторитет, чтобы "способствовать обмену".
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что обмен совершили "стороны конфликта", а Россия "к ним отношения не имеет", пишет "РБК-Украина".
Президент России не участвует в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению такого обмена, – сказал Песков.
Он считает, что "посредничество российской стороны" в этом вопросе необходимо "только потому, что отсутствуют прямые контакты".
Заметим, что представитель Кремля не ответил на вопрос, согласовывали ли представители так называемых "ЛНР/ДНР" с Россией список лиц, которых они хотели получить от Украины.
Накануне в Кремле заявили о планах продолжить работу по обмену пленными между Киевом и подконтрольными РФ боевиками "ЛНР/ДНР" в 2020 году.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин топчет мою землю ": украинец во время освобождения пообещал боевикам "ДНР" вернуться
Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном
Сколько украинский остаются в русском плену / инфографика 24 канала
Обновлено в 14:20 Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что обмен совершили "стороны конфликта", а Россия "к ним отношения не имеет", пишет "РБК-Украина".
Обновлено в 15:21 Он добавил, что "президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену".