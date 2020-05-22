  1. Главная
  2. Новости
  3. В Кривом Роге подстрелили прокурора
Фокус Фокус ·
· Оружие · Прокурор · Местная прокуратура · Девушка
В Кривом Роге подстрелили прокурора

В Кривом Роге подстрелили прокурора (4 новости)

«21 мая около полуночи в Саксаганском районе прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку подстрелили из травматического оружия. Мужчина находится…»

В Кривом Роге из травматического оружия был тяжело ранен прокурор Криворожской местной прокуратуры №3 Алексей Пипка. Об этом сообщает Первый городской со ссылкой на источники. По информации издания, инцидент произошел около полуночи 21 мая во время празднования дня рождения в компании друзей в отеле "Украиночка". "К месту гуляний приехала знакомая девушка прокурора, которая и выпустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна", – говорится в сообщении. Прокурора госпитализировали в городскую больницу №2, он находится в крайне тяжелом состоянии. Издание пишет, что информацию о происшествии подтвердили в Криворожском отделе полиции. Подозреваемую задержали. Открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 "Покушение на убийство". Как ранее сообщал Фокус: 6 мая в Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу по автомобилям и людям с балкона второго этажа жилого дома. Во время стрельбы он кричал "я – м...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  22.05.20, 09:05 21 мая около полуночи в Саксаганском районе прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку подстрелили из травматического оружия. Мужчина находится в «тысячке» в тяжёлом состоянии. Об этом…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 12:31 В Кривом Роге был тяжело ранен из травматического оружия прокурор Криворожской местной прокуратуры №3 Алексей Пипка. Об этом сообщает Первый городской со ссылкой на собственные источники в пятницу, 22…
Сегодня Сегодня  ·  22.05.20, 12:40 В Кривом Роге произошла стрельба, в результате которой пострадал сотрудник местной прокуратуры – его доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.Как сообщил "Первый городской", инцидент произошел…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)

В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)
В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров

В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров
Момент падения самолета в Пакистане попал на видео

Момент падения самолета в Пакистане попал на видео
КГГА: В Киева растет заболеваемость пневмонией

КГГА: В Киева растет заболеваемость пневмонией
В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане разбился пассажирский самолет
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за высокого риска заражения коронавирусом – Кличко

Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за…
Uklon запускает услугу доставки посылок до двери

Uklon запускает услугу доставки посылок до двери
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.