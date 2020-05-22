В Кривом Роге подстрелили прокурора

В Кривом Роге из травматического оружия был тяжело ранен прокурор Криворожской местной прокуратуры №3 Алексей Пипка. Об этом сообщает Первый городской со ссылкой на источники. По информации издания, инцидент произошел около полуночи 21 мая во время празднования дня рождения в компании друзей в отеле "Украиночка". "К месту гуляний приехала знакомая девушка прокурора, которая и выпустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна", – говорится в сообщении. Прокурора госпитализировали в городскую больницу №2, он находится в крайне тяжелом состоянии. Издание пишет, что информацию о происшествии подтвердили в Криворожском отделе полиции. Подозреваемую задержали. Открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 "Покушение на убийство". Как ранее сообщал Фокус: 6 мая в Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу по автомобилям и людям с балкона второго этажа жилого дома. Во время стрельбы он кричал "я – м...