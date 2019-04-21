В Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть бюллетень

На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования. Об этом в Facebook сообщила член окружной избирательной комиссии Инна Иванченко.
"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", - написала Иванченко.
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Голосование по стране длится с 8:00. Избирательные участки будут работать до 20:00. Тогда же Национальный экзит-пол объявит предварительные результаты.