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В Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть бюллетень

В Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть бюллетень (8 новостей)

«Часть бюллетеня у женщины все же смогли выхватить»

На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования. Об этом в Facebook сообщила член окружной избирательной комиссии Инна Иванченко.

"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", - написала Иванченко.

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Голосование по стране длится с 8:00. Избирательные участки будут работать до 20:00. Тогда же Национальный экзит-пол объявит предварительные результаты.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть бюллетень»
Фото В Кривом Роге женщина съела бюллетень на избирательном участке
Фото Пьяная женщина пыталась съесть бюллетень
Фото В Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
0564.ua 0564.ua  ·  21.04.19, 11:39 На одном из избирательных участков в Кривом Роге женщина съела бюллетень. Как сообщили корреспонденту 0564 в ОИК №33, бюллетень был съеден на участке № 121507. Женщина была в состоянии сильного алкогольного…
УНН УНН  ·  21.04.19, 12:27 В Кривом Роге женщина в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член ОИК Инна Иванченко."На участке 121507 (Кривой Рог, ТИО 33), Женщина, находясь…
Канал 112 Канал 112  ·  21.04.19, 12:34 В городе Кривой Рог Днепропетровской области женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, пыталась съесть бюллетень. Об это на своей странице в Facebook сообщила член участковой избирательной…
Украинская правда Украинская правда  ·  21.04.19, 12:38 На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  21.04.19, 12:55 Члены избиркома вырвали бумажку из рта избирательницы, но она все равно оказалась испорченной.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  21.04.19, 13:01 Часть бюллетеня у женщины все же смогли выхватить.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.04.19, 13:10 В городе Кривой Рог Днепропетровской области женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, пыталась съесть бюллетень. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член участковой избирательной…
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В Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть бюллетень

В Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть бюллетень
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