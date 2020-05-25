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В Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировано у восьми беременных женщин. Об этом рассказал главный врач киевского роддома №5 Дмитрий Говсеев в интервью УНН.

"В целом, в Киеве на сегодня (20 мая - ред.) было всего 8 беременных с коронавирусом. Благодаря тому, что мы их вовремя обнаружили и "подхватили", тяжелых, слава Богу, не было. Шесть из них - уже получили негативные ПЦР-анализы, то есть переболели", - сказал Говсеев.

По его словам, на данный момент остаются две пациентки с положительным результатом на COVID-19.

"Они имеют легкую форму, находятся под контролем, и мы дистанционно даже контролируем состояние их плодов. Каждой женщине для этого мы даем мини-монитор, он записывает сердцебиение ребенка и отправляет его доктору. Доктор фиксирует это "на ленте". Такая вот у нас диджитализация в реальности, медицина - в смартфоне", - рассказал Говсеев.

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