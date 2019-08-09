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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 11:56
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В Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео

В Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео (7 новостей)

«Флаг поднят в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа в зоне ООС»

В горах над приморским городом Судак, который расположен на юго-востоке временно оккупированного Россией полуострова Крым, в предрассветный час был поднят государственный флаг Украины. Об этом у себя в Facebook сообщил, выложив видео, советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

По словам чиновника, этот жест был сделан тамошними патриотами в знак памяти о четырех погибшим 6 августа в Павполопе морпехах из 36-й бригады ВСУ.

Ковалев утверждает, что флаг подняли сегодня, 9 августа.

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

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Смотрите видео: "Крим. Оточені зрадою". Фильм о том, как РФ захватила полуостров

Обновлено в 11:48 Флаг поднят в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа в зоне ООС

Обновлено в 11:56 Крим - це Україна. Сьогодні вранці над містом Судак невідомі встановили синьо-жовтий стяг. #Еспресо #Крим #Судак #український_прапор #Росія Telegram - https://t.me/espresotb

ФОТО К НОВОСТИ: «В Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео»
Фото В Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео
Фото В Крыму подняли украинский флаг (Видео)
Фото В аннексированном Крыму подняли украинский флаг (видео)
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Главред Главред  ·  09.08.19, 09:35 В пятницу, 9 августа, в захваченной Россией Автономной республике Крым местные патриоты подняли флаг Украины. Сегодня активисты подняли украинский флаг в городе Судак, написал советник председателя Херсонской...
Телеграф Телеграф  ·  09.08.19, 09:51 На территории оккупированного Крыма подняли государственный флаг Украины.
Прямий Прямий  ·  09.08.19, 09:57 В городе Судак в оккупированном Крыму патриоты подняли флаг Украины, чтобы почтить память четырех погибших 6 августа на Донбассе украинских военных. Об этом сообщил в Facebook советник главы Херсонской…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.08.19, 10:17 Патриоты подняли государственный флаг Украины в оккупированном Судаке в Крыму
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Главком Главком  ·  09.08.19, 11:48 Флаг поднят в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа в зоне ООС
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.08.19, 11:56 Крим - це Україна. Сьогодні вранці над містом Судак невідомі встановили синьо-жовтий стяг. #Еспресо #Крим #Судак #український_прапор #Росія Telegram - https://t.me/espresotb
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