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В Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео (7 новостей) «Флаг поднят в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа в зоне ООС»

В горах над приморским городом Судак, который расположен на юго-востоке временно оккупированного Россией полуострова Крым, в предрассветный час был поднят государственный флаг Украины. Об этом у себя в Facebook сообщил, выложив видео, советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

По словам чиновника, этот жест был сделан тамошними патриотами в знак памяти о четырех погибшим 6 августа в Павполопе морпехах из 36-й бригады ВСУ.

Ковалев утверждает, что флаг подняли сегодня, 9 августа.

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

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Обновлено в 11:48 Флаг поднят в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа в зоне ООС

Обновлено в 11:56 Крим - це Україна. Сьогодні вранці над містом Судак невідомі встановили синьо-жовтий стяг. #Еспресо #Крим #Судак #український_прапор #Росія Telegram - https://t.me/espresotb