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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 20:58
· Аннексированный Крым · Водохранилище
В Крыму пересохла река, питавшая водохранилище

В Крыму пересохла река, питавшая водохранилище (8 новостей)

«В середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло»

В Белогорском районе аннексированного Крыма пересохла река Танасу, правый приток Биюк-Карасу,. Именно эта река питала Белогорское водохранилище. Кроме того, обмелел и высох пресноводный пруд поблизости, отмечает Крым.Реалии, ссылаясь на местных жителей. Причем к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.

А тем временем в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", – рассказал житель села Кирпичное, который не назвал свое имя из соображений безопасности.

Как писали Vesti.ua, уже десятки населенных пунктов в Крыму перевели на ограниченное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи на полуострове. С сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

При этом в российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. В частности, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. По его словам, 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы и исключительно для жителей полуострова. Однако, комментируя заявление Кравчука, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что сегодня нет никаких шансов рассматривать в Верховной Раде и принимать решения о возобновлении водоснабжения в Крым. 

Обновлено в 20:33 В середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло

Обновлено в 20:58 В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой - на сей раз в Белогорском районе пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище....

ФОТО К НОВОСТИ: «В Крыму пересохла река, питавшая водохранилище»
Фото В Крыму пересохла река, питавшая водохранилище
Фото "Происходит что-то страшное". В Крыму пересохла река, питавшая крупное водохранилище
Фото "Происходит что-то страшное": в Крыму пересохла река, питавшая водохранилище
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Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 17:47 В Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд поблизости.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.09.20, 18:58 В аннексированном Крыму в Белогорском районе пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд поблизости, сообщает…
MIGnews MIGnews  ·  26.09.20, 19:23 В Белогорском районе аннексированного Крыма пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, которая наполняла Белогорское водохранилище.
Гордон Гордон  ·  26.09.20, 19:51 В оккупированном Россией Крыму снова проблема с водой. Река Танасу пересохла полностью, а в селе Кирпичное Белогорского района полностью высох пруд, куда ходил скот.В Белогорском районе аннексированного…
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Страна.ua Страна.ua  ·  26.09.20, 19:58 ...
UAinfo UAinfo  ·  26.09.20, 20:33 В середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло
Главред Главред  ·  26.09.20, 20:58 В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой - на сей раз в Белогорском районе пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище....
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