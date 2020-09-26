В Крыму пересохла река, питавшая водохранилище (8 новостей) «В середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло»

В Белогорском районе аннексированного Крыма пересохла река Танасу, правый приток Биюк-Карасу,. Именно эта река питала Белогорское водохранилище. Кроме того, обмелел и высох пресноводный пруд поблизости, отмечает Крым.Реалии, ссылаясь на местных жителей. Причем к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.

А тем временем в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", – рассказал житель села Кирпичное, который не назвал свое имя из соображений безопасности.

Как писали Vesti.ua, уже десятки населенных пунктов в Крыму перевели на ограниченное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи на полуострове. С сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

При этом в российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. В частности, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. По его словам, 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы и исключительно для жителей полуострова. Однако, комментируя заявление Кравчука, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что сегодня нет никаких шансов рассматривать в Верховной Раде и принимать решения о возобновлении водоснабжения в Крым.

Обновлено в 20:33 В середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло

Обновлено в 20:58 В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой - на сей раз в Белогорском районе пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище....