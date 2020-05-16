В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями (4 новости) «Крымчане в сети оставляют гневные комментарии»

В оккупированном Крыму обмелело Симферопольское водохранилище и захваченный РФ украинский полуостров уверенно приближается к экологической катастрофе.

Ситуация действительно тревожная, ведь эта важнейшая водная артерия является главным источником питьевой воды для столицы АРК. Но вместо действий по спасению водохранилища марионеточные "власти" решили устроить шоу - одобрили проведение концерта классической музыки на дне водоема. Об этом передает "Крым. Реалии".

Музыканты Крымской филармонии получили "добро" на мероприятие от российского Госкомитета по водному хозяйству полуострова.

По словам художественного руководителя и главного дирижера филармонии Дениса Карлова, обмелевшее дно будут использовать в роли амфитеатра, а под ноги музыкантам постелят красные ковры. Об этом говорится в сообщении на странице филармонии в соцсети ВКонтакте.

"Сейчас сама природа дает нам такую уникальную возможность послушать музыку и ощутить погружение на дно моря", - объя...

Обновлено в 00:53 Крымчане в сети оставляют гневные комментарии