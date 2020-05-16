  1. Главная
  2. Новости
  3. В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 00:53
· Аннексированный Крым · Концерт · Водохранилище
В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями

В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями (4 новости)

«Крымчане в сети оставляют гневные комментарии»

В оккупированном Крыму обмелело Симферопольское водохранилище и захваченный РФ украинский полуостров уверенно приближается к экологической катастрофе.

Ситуация действительно тревожная, ведь эта важнейшая водная артерия является главным источником питьевой воды для столицы АРК. Но вместо действий по спасению водохранилища марионеточные "власти" решили устроить шоу - одобрили проведение концерта классической музыки на дне водоема. Об этом передает "Крым. Реалии".

Музыканты Крымской филармонии получили "добро" на мероприятие от российского Госкомитета по водному хозяйству полуострова.

По словам художественного руководителя и главного дирижера филармонии Дениса Карлова, обмелевшее дно будут использовать в роли амфитеатра, а под ноги музыкантам постелят красные ковры. Об этом говорится в сообщении на странице филармонии в соцсети ВКонтакте.

"Сейчас сама природа дает нам такую уникальную возможность послушать музыку и ощутить погружение на дно моря", - объя...

Обновлено в 00:53 Крымчане в сети оставляют гневные комментарии

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  16.05.20, 17:42 Идею одобрили в Москве
UAinfo UAinfo  ·  16.05.20, 22:04 Идея концерта уже получила одобрение в Государственном комитете по водному хозяйству Крыма, однако там выставили условие – отсрочить проведение мероприятия до ослабления режима самоизоляции.
Обозреватель Обозреватель  ·  17.05.20, 00:53 Крымчане в сети оставляют гневные комментарии
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные…
Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая
&quot;Чилдрен Кинофест&quot; объявил программу

"Чилдрен Кинофест" объявил программу
Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала

Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала
Эстония завершает режим чрезвычайного положения

Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть

Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть
Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м&#039;ясо

Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м'ясо
Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ

Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.