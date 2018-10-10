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В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип

В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип (4 новости и 1 видео)

«“Фантастична жінка” – новая видеоработа молодой украинской певицы TAYANNA»

Украинская певица TAYANNA, менее известная, как Татьяна Решетняк, показала новый клип на песню "Фантастична жінка". В ролике артистка примерила сексуальные образы, чем потрясла сеть.

Известно, что автором клипа был известный режиссер Алан Бадоев, который снял ролик на телефонные камеры. TAYANNA предстала перед поклонниками в закрытом купальнике с большим вырезом. Звезда игриво танцевала и нежилась на пляже, что выглядело очень соблазнительно в кадре.

"Каждый раз, когда я наблюдаю за TAYANNA в жизни, по-настоящему влюбляюсь в нее, ее органику и харизму. И мне хотелось создать видео, которое максимально подчеркнет ее такую, какой она есть, когда не позирует перед камерами. Поэтому я облегчил задачу и использовал телефоны, что-то очень привычное, то, чем мы пользуемся в жизни, то, что не заставляет смущаться. На мой взгляд, это помогло нам добиться максимального растворения артиста в видеоклипе", – рассказал Алан Бадоев.

В не меньшем восторге от сотрудничества была и TAYANNA. Звезда призналась, что съемки были довольно насыщенными, ведь ей нужно было работать на три камеры.

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Снимая клип с Аланом, я знала, что это будет совершенно новый для меня опыт, совершенно новые ощущения. На этот раз мне приходилось работать сразу на три камеры. Нужно было чувствовать себя свободной, красивой на 360 градусов, – призналась певица.

Горячий клип уже появился в сети. Ролику прогнозируют такой же успех, как и у трека "Фантастична жінка", который заполонил многие чарты страны.

Смотрите видео клипа TAYANNA "Фантастична жінка":

В своем блоге Татьяна Решетняк показала, как проходили съемки ее клипа. Звезда призналась, что с Аланом Бадоевым готова на любые эксперименты.

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Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 10 Жов 2018 р. о 1:00 PDT

ФОТО К НОВОСТИ: «В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип»
Фото В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип
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