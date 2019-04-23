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В Латвии признали конституционным переход русских школ на латышский язык

В Латвии признали конституционным переход русских школ на латышский язык (4 новости)

«Конституционный суд Латвии 23 апреля признал законным переход образования национальных меньшинств в государственных и муниципальных школах на латышский язык»

Уроки на русском языке в билингвальных школах, начиная с нового учебного года, будут вестись только по предметам "русский язык" и "русская литература".Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим конституции перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда во вторник, 23 апреля. В частности суд постановил, что языковая реформа, принятая парламентом и утвержденная президентом страны в 2018 году, не противоречит статье 91 Основного закона, указывающей, что "права человека реализуются без какой-либо дискриминации". А также статье 114 конституции, отмечающей, что "лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность". "Решение суда окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его объявления", - говорится в вердикте суда. Таким образом, КС Латвии поставил точку в споре о языковой реформе в школьном образовании, реализация которой начнется в новом учебном году и продлится до 1 сентября 2021 года. Согласно принятому закону, большинство занятий в школах национальных меньшинств будут вестись на латышском языке. Уроки на русском будут проводиться только по таким предметам как "русский язык" и "русская литература", а также по ряду дисциплин, связанных с культурой и историей. Против принятия закона активно выступала русская диаспора Латвии, которая, по данным на 1 января 2019 года, составляет примерно четверть населения страны. В стране около сотни школ ведут обучение на русском и латышском языках (билингвальные школы). Суть реформы Утвержденная Сеймом и одобренная президентом Раймондсом Вейонисом реформа учебных заведений нацменьшинств стартует в Латвии в сентябре 2019 года. Суть принятой реформы состоит в том, чтобы к 1 сентября 2021 года полностью перевести на латышский язык обучение во всех школах нацменьшинств. "Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи", - указали в пресс-службе президента Латвии Вейониса. _____________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  23.04.19, 13:18 Во вторник, 23 апреля, Конституционный суд Латвии признал переход образования национальных меньшинств в государственных и муниципальных школах на латышский язык соответствующим Конституции.
Телеграф Телеграф  ·  23.04.19, 14:08 Конституционный суд Латвии 23 апреля признал законным переход образования национальных меньшинств в государственных и муниципальных школах на латышский язык.
РБК Украина РБК Украина  ·  23.04.19, 14:39 Конституционный суд Латвии признал, что переход школ национальных меньшинств на латышский язык соответствует Конституции страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.Стоит отметить, что…
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