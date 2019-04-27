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Гордон Гордон · · Обновлено в 17:10
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В "ЛНР" нашли тела всех погибших шахтеров

В "ЛНР" нашли тела всех погибших шахтеров (7 новостей)

«Названа причина взрыва на угледобывающем предприятии»

Руководство террористической организации "ЛНР" намерено выплатить компенсацию семьям погибших на шахте "Східкарбон" горняков, заявил главарь Леонид Пасечник.Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших в результате взрыва метана в мини-шахте "Скідкарбон" на оккупированной территории Луганской области.

"Трагедия на шахте "Східкарбон" забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших", написал Пасечник в своем Twitter.

Он добавил, что семьям погибших будут выплачены компенсации, а 29 апреля в "ЛНР" объявлено днем траура.

Взрыв произошел 25 апреля около 11.00. В тот момент на смене в шахте работало 20 человек. Трое поднялись самостоятельно. Тела четырех достали из шахты 25 апреля. Еще 13 человек оказались под завалами.

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил: "Спасателям "ЛНР" собственными силами не удалось провести дальнейшие поисково-спасательные работы, поэтому они пригласили службы из РФ, которые располагались на расстоянии более чем 200 км. Мне непонятно, почему представители "ЛНР" не обратились за помощью к украинским властям и к украинской горноспасательной службе. Совсем рядом, в городе Лисичанск, находится целый отряд горноспасательной службы. Время потеряно".

Шахта "Східкарбон" единственная мини-шахта на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями ее производственная деятельность была прекращена. В январе 2018 года шахта начала работу, в прошлом году добыча угля составила 29 868 тонн, отмечает ТАСС.

Обновлено в 16:50 Об этом написал в Twitter глава боевиков так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник.

Обновлено в 17:10 Названа причина взрыва на угледобывающем предприятии

ФОТО К НОВОСТИ: «В "ЛНР" нашли тела всех погибших шахтеров»
Фото В "ЛНР" нашли тела всех погибших шахтеров
Фото На шахте в "ЛНР" погибли все 17 горняков
Фото На шахте в "ЛНР" погибли все 17 горняков
Фото Главарь "ЛНР" Пасечник заявил, что на поверхность подняли тела всех 17-ти горняков шахты "Східкарбон"
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ForUm ForUm  ·  27.04.19, 16:50 Спасатели подняли на поверхность тела 17 шахтеров, погибших во время аварии на шахте Схидкарбон в самопровозглашенной «ЛНР».Об этом написал в Twitter глава боевиков так называемой…
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