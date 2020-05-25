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В Луганске рассказали о 384 случаях коронавируса

В Луганске рассказали о 384 случаях коронавируса (4 новости)

«За выходные выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19»

Учёные из Гарварда доказали, что кофе эффективно защищает мужской организм от сахарного диабета. Об этом пишут СМИ. При ежедневном употреблении данного напитка снижается риск возникновения рака печени и образования камней в почках. Специалисты провели исследования с участием добровольцев и выяснили, что одна чашка кофе в день уменьшает риск развития сахарного диабета на 8%. В том случае, если выпивать более двух порций, возможность заболеть почечнокаменной болезнью сокращается на 26% в сравнении с теми, кто употребляет кофе один раз в неделю. В другом исследовании учёные из онкологического центра при Гавайском университете выясняли влияние напитка на сдерживание развития рака. При условии, что в ежедневный рацион здорового мужчины входит 2-3 чашки кофе, риск заболеть раком печени снижается на 38% в сравнении с теми, кто совсем не пьёт данный напиток. В третьем исследовании группа специалистов из Финляндии сделала вывод, что необходимо выпивать в день до 800 мл кофе. В таком случае, отм...

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