В Луганской области карантин ослабят 25 мая

Луганская область ослабляет карантин с 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
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Решение об ослаблении карантина было принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении отмечается, что в области наименьший уровень заболеваемости CVOID-19 в Украине, а больницы на 100% обеспечены необходимым для реагирования на возможные вспышки коронавируса.
С 25 мая будет возобновлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и в другие страны, откроются детские сады, будут разрешены спортивные мероприятия до 50 человек без зрителей и религиозные мероприятия с некоторыми ограничениями.
С 1 июня планируется возобновить межобластные перевозки по железной дороге и автомобильным транспортом, но сохранятся ограничения на поездки в регионы, в которых карантин не ослаблен.
С начала эпидемии коронавируса в Луганской области зафиксировано 43 случая COVID-19.
Небольше число заболевших коронавирусом в области об...
Обновлено в 23:00 Указано, что уже с понедельника будут восстановлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и на международном сообщении.
Обновлено в 23:50 "С 1 июня начинаем межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения", – заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.