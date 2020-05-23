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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 23:50
· Карантин · Пресс-служба · Область · Луганская область
В Луганской области карантин ослабят 25 мая

В Луганской области карантин ослабят 25 мая (5 новостей)

«В Луганской области самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом и стопроцентная обеспеченность медицинских учреждений, поэтому регион готов к ослаблению карантина. Такое…»

Луганская область ослабляет карантин с 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

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Решение об ослаблении карантина было принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что в области наименьший уровень заболеваемости CVOID-19 в Украине, а больницы на 100% обеспечены необходимым для реагирования на возможные вспышки коронавируса.

С 25 мая будет возобновлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и в другие страны, откроются детские сады, будут разрешены спортивные мероприятия до 50 человек без зрителей и религиозные мероприятия с некоторыми ограничениями.

С 1 июня планируется возобновить межобластные перевозки по железной дороге и автомобильным транспортом, но сохранятся ограничения на поездки в регионы, в которых карантин не ослаблен.

С начала эпидемии коронавируса в Луганской области зафиксировано 43 случая COVID-19.

Небольше число заболевших коронавирусом в области об...

Обновлено в 23:00 Указано, что уже с понедельника будут восстановлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и на международном сообщении.

Обновлено в 23:50 "С 1 июня начинаем межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения", – заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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