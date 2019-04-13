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УНН УНН · · Обновлено в 15:59
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В Луганской области произошел мощный взрыв: первые подробности

В Луганской области произошел мощный взрыв: первые подробности (13 новостей)

«Погибла работница предприятия»

В результате взрыва на желатиновом заводе в Лисичанске обвалилась фасадная стена здания, на месте погибла женщина. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Луганской области.

"Сообщение о взрыве поступило в ГСЧС в 5:50 утра. Погибла одна женщина, которая была работником завода и разрушена фасадная часть здания", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, спасатели ГСЧС вместе с работниками завода разбирают завалы, в ходе чего и нашли тело погибшей. Также в пресс-службе уточнили, что причины взрыва выясняет полиция. 

Обновлено в 15:53 Взрыв технологического оборудования произошел на территории ОДО "Лисичанский желатиновый завод" с разрушением стены фасада, погибла работница предприятия.

Пиротехник ГСЧС Олег Бойцов погиб из-за взрыва во время разминирования…
Пиротехник ГСЧС Олег Бойцов погиб из-за взрыва во время разминирования…

Обновлено в 15:59 Погибла работница предприятия.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Луганской области произошел мощный взрыв: первые подробности»
Фото В Луганской области произошел мощный взрыв: первые подробности
Фото В Лисичанске на заводе прогремел взрыв: есть жертвы
Фото На Лисичанском желатиновом заводе произошел взрыв, погибла женщина
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  13.04.19, 11:42 Сообщение о взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский Желатиновый завод" с разрушением фасадной части здания поступило 13 апреля в службу спасения "101",…
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Канал 112 Канал 112  ·  13.04.19, 12:49 В Лисичанске на ТВД "Лисичанский Желатиновый завод" произошел взрыв в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Госчс в Луганской области.  Взрыв технологического оборудования…
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Cxid.info Cxid.info  ·  13.04.19, 13:15 13.04.2019 13:15:00 • Новости РегионаОбрушилась стена цеха по производству клеяПодробнее...
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Гордон Гордон  ·  13.04.19, 14:54 Сегодня в Лисичанске Луганской области на заводе, который производит желатин, произошел взрыв после запуска оборудования . Работницу предприятия придавила стена здания, она умерла до приезда скорой помощи.Сегодня…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.04.19, 15:38 На "Лисичанском желатиновом заводе" взорвалось оборудование, в результате чего полностью обрушился фасад здания. Под обломками нашли тело 56-летней работницы предприятия. Инцидент произошел утром 13 апреля.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.04.19, 15:53 Взрыв технологического оборудования произошел на территории ОДО "Лисичанский желатиновый завод" с разрушением стены фасада, погибла работница предприятия.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.04.19, 15:59 Погибла работница предприятия.
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