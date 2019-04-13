В Луганской области произошел мощный взрыв: первые подробности

В результате взрыва на желатиновом заводе в Лисичанске обвалилась фасадная стена здания, на месте погибла женщина. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Луганской области.

"Сообщение о взрыве поступило в ГСЧС в 5:50 утра. Погибла одна женщина, которая была работником завода и разрушена фасадная часть здания", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, спасатели ГСЧС вместе с работниками завода разбирают завалы, в ходе чего и нашли тело погибшей. Также в пресс-службе уточнили, что причины взрыва выясняет полиция.

Обновлено в 15:53 Взрыв технологического оборудования произошел на территории ОДО "Лисичанский желатиновый завод" с разрушением стены фасада, погибла работница предприятия.

Пиротехник ГСЧС Олег Бойцов погиб из-за взрыва во время разминирования…

Обновлено в 15:59 Погибла работница предприятия.