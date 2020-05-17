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В Луганской области у мужчины в доме нашли гранаты и корпуса РПГ боевиков

В Луганской области у мужчины в доме нашли гранаты и корпуса РПГ боевиков (3 новости)

«В Луганской области в пгт Камышеваха неподалеку от линии разграничения оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками Попаснянского отдела…»

В Луганской области в частном доме соратника незаконного вооруженного формирования нашли гранаты, которые он пытался продать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

“16 мая, выполняя поручение следователя в соответствии с постановлением суда в рамках уголовного производства, оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками Попаснянского отдела полиции провели санкционированный обыск здания в пгт Комышуваха неподалеку линии разграничения в Луганской области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии из помещения дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.

Перед тем, оперативники установили, что по адресу проведения обысков проживает гражданин, который в 2014 году приютил и в дальнейшем проживал с соратниками НЗФ, которые и оставили ему опасные &ldqu...

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Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 16:47 В Луганской области в пгт Камышеваха неподалеку от линии разграничения оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками Попаснянского отдела полиции обнаружили в частном доме гранаты…
Голос.UA Голос.UA  ·  17.05.20, 21:42 В Луганской области в пгт Камышеваха неподалеку от линии разграничения оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками Попаснянского отдела полиции обнаружили в частном доме гранаты…
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