В Луганской области у мужчины в доме нашли гранаты и корпуса РПГ боевиков (3 новости) «В Луганской области в пгт Камышеваха неподалеку от линии разграничения оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками Попаснянского отдела…»

В Луганской области в частном доме соратника незаконного вооруженного формирования нашли гранаты, которые он пытался продать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

“16 мая, выполняя поручение следователя в соответствии с постановлением суда в рамках уголовного производства, оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками Попаснянского отдела полиции провели санкционированный обыск здания в пгт Комышуваха неподалеку линии разграничения в Луганской области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии из помещения дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.

Перед тем, оперативники установили, что по адресу проведения обысков проживает гражданин, который в 2014 году приютил и в дальнейшем проживал с соратниками НЗФ, которые и оставили ему опасные &ldqu...