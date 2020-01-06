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В Манчестер Сити может оказаться еще один игрок сборной Украины

В Манчестер Сити может оказаться еще один игрок сборной Украины (5 новостей)

«Матвиенко может стать одноклубником Зинченко»

Английский "Манчестер Сити" планирует купить центрального защитника во время зимнего трансферного окна. Одним из кандидатов является украинский игрок "Шахтера" Николай Матвиенко, сообщает американский ресурс The Athletic.Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей английского "Манчестер Сити" во время зимнего трансферного окна на позицию центрального защитника, сообщает издание The Athletic.

По информации источника, "Манчестер Сити" готов приобрести центрального защитника в ближайшие недели из-за проблем с имеющимися игроками: француз Эмерик Ляпорт получил травму, а аргентинец Николас Отаменди и англичанин Джон Стоунз находятся не в лучших физических кондициях.

The Athletic выделяет двух главных претендентов на трансфер в английский клуб: словацкого игрока "Интера" Милана Шкриньяра и украинца из "Шахтера" Николая Матвиенко.

Ресурс отмечает, что трансфер Матвиенко выглядит более привлекательным из-за его невысокой трансферной стоимости. К тому же, украинец дважды играл против "Манчестер Сити" в этом сезоне Лиги чемпионов.

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Также в список кандидатов входят нидерландец Натан Аке из "Борнмута" и игрок "Лестера" Чаглар Сеюнджю из Турции.

В "Манчестер Сити" уже выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко. "Горожане" после 21-го тура чемпионата Англии занимают третье место в турнирной таблице.

Матвиенко является воспитанником "Шахтера", также игрок выступал за полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты" на правах аренды.

В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Манчестер Сити может оказаться еще один игрок сборной Украины»
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