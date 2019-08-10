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В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ

В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ (5 новостей)

«По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в мечети в Осло, сообщают в субботу западные СМИ»

В Норвегии произошла стрельба в мечети в коммуне Берум возле Осло, в результате один человек получил огнестрельные ранения. Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter.

После инцидента полиция задержала злоумышленника. Правоохранители уже нашли в мечети несколько единиц оружи. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

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Как сообщалось, ранее неизвестный мужчина обстрелял посетителей мечети в Бресте, что на западе Франции. Два человека, в том числе имам, получили ранения ног. Мужчина открыл огонь, когда люди выходили из мечети, после чего скрылся на автомобиле. Позже злоумышленник был найден мертвым.

ФОТО К НОВОСТИ: «В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ»
Фото В Норвегии в мечети произошла стрельба
Фото В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ
Фото В Норвегии в мечети произошла стрельба
Фото Вооруженный мужчина открыл огонь в одной из мечетей Осло
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РБК Украина РБК Украина  ·  10.08.19, 19:38 В результате стрельбы в мечети в Осло пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции в Twitter.В полиции сообщили, что один человек получил огнестрельные…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.08.19, 19:45 По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в мечети в Осло, сообщают в субботу западные СМИ.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.08.19, 20:18 По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в мечети в Осло, сообщают в субботу западные СМИ. "Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был…
Гордон Гордон  ·  10.08.19, 20:41 По данным полиции, в результате инцидента в мечети один человеке ранен, стрелявший задержан.10 августа один человек получил ранения после нападения вооруженного мужчины на исламский центр Аль-Нур в Осло.…
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