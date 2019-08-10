В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ (5 новостей) «По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в мечети в Осло, сообщают в субботу западные СМИ»

В Норвегии произошла стрельба в мечети в коммуне Берум возле Осло, в результате один человек получил огнестрельные ранения. Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter.

После инцидента полиция задержала злоумышленника. Правоохранители уже нашли в мечети несколько единиц оружи. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

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Как сообщалось, ранее неизвестный мужчина обстрелял посетителей мечети в Бресте, что на западе Франции. Два человека, в том числе имам, получили ранения ног. Мужчина открыл огонь, когда люди выходили из мечети, после чего скрылся на автомобиле. Позже злоумышленник был найден мертвым.