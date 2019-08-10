В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ

В Норвегии произошла стрельба в мечети в коммуне Берум возле Осло, в результате один человек получил огнестрельные ранения. Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter.
После инцидента полиция задержала злоумышленника. Правоохранители уже нашли в мечети несколько единиц оружи. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Как сообщалось, ранее неизвестный мужчина обстрелял посетителей мечети в Бресте, что на западе Франции. Два человека, в том числе имам, получили ранения ног. Мужчина открыл огонь, когда люди выходили из мечети, после чего скрылся на автомобиле. Позже злоумышленник был найден мертвым.