  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел мощный взрыв
Мир
Фокус Фокус · · Обновлено в 13:59
· Взрыв · Стихийные бедствия · Январь · Мексика
В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел мощный взрыв

В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел мощный взрыв (6 новостей и 1 видео)

«Вулкан выбросил столб пепла высотой в три километра»

Cenapred, Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики, сообщил об извержении крупнейшего мексиканского вулкана Попокатепетль. Столб пепла достиг высоты 3 км. "В 6 часов 33 минуты 9 января был зафиксирован взрыв с умеренным содержанием пепла... Сохраняется желтый уровень опасности, фаза 2. Настоятельно рекомендуется не приближаться к вулкану", – говорится в сообщении Cenapred в Twitter. После взрыва вершина вулкана покрыта раскаленными продуктами извержения. Власти запрещают приближаться к кратеру ближе, чем на 12 км. Название вулкана переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора". На северо-западе от него на расстоянии 50 км расположена столица страны Мехико с населением 20 млн человек. После извержения в 2016 году город оказался под слоем пепла. Это второй по величине и самый активный вулкан страны. Он поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов. До этого Попокатепетль последний раз пробуждался 25 декабря прошлого года. Как ранее сообщал Фокус: Популярная во всем мире рождественская песня "Silent Night" ("Тихая ночь") появилась в результате мощного извержения вулкана в 1815 году. В прошлом году ученые несколько раз зафиксировали странную сейсмическую активность около острова Майотта в Индийском океане. Теперь под водой там нашли действующий вулкан диаметром 5 км и высотой 800 м. Еще полгода назад его не было.

Обновлено в 13:30 До этого было зарегистрировано 268 "выдохов" из водяного пара и вулканических газов, а также полтора часа тремора – вулканического дрожания. В итоге было зафиксировано вулканотектоническое землетрясение магнитудой 1,4, передает FaceNews.ua.Высота столба пепла составляла 3 км, а выброшенный материал разлетелся на…

Обновлено в 13:59 Местных жителей призывают не приближаться к вулкану.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.01.20, 09:39 Вулкан выбросил столб пепла высотой в три километра
УНН УНН  ·  10.01.20, 10:38 "Системой мониторинга за вулканом Попокатепетль идентифицировано 268 паровых выбросов, вулканических газов и низкого содержания дыма. Кроме того, было зафиксировано 90 минут землетрясений, в частности…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 11:50 На высочайшем вулкане Мексики Попокатепетле произошел мощный взрыв. Об этом накануне сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий. Взрыв был зафиксирован 9 января в 10:04 по местному…
Facenews Facenews  ·  10.01.20, 13:30 В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль Взрыв был зафиксирован 9 января в 10:04 по местному времени. До этого было зарегистрировано 268 "выдохов" из водяного пара и вулканических газов, а также полтора…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  10.01.20, 13:59 Местных жителей призывают не приближаться к вулкану.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел мощный взрыв

В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел мощный взрыв
Актер сериала &quot;Американская история ужасов&quot; умер в 27 лет/Гарри Хейнс страдал от зависимости и психических расстройств

Актер сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет/Гарри Хейнс…
Протесты в Абхазии: &quot;президент&quot; отказался уходить с поста

Протесты в Абхазии: "президент" отказался уходить с поста
Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ
Тегеран завершил месть за Сулеймани, - постпред Ирана в ООН

Тегеран завершил месть за Сулеймани, - постпред Ирана в ООН
Беларусь и Евросоюз официально упростили визовый режим: подписано соглашение

Беларусь и Евросоюз официально упростили визовый режим: подписано соглашение
НАТО призывает Иран воздержаться от насилия после удара по базам США

НАТО призывает Иран воздержаться от насилия после удара по базам…
Мировые авиакомпании массово отменяют рейсы над Ираном: список

Мировые авиакомпании массово отменяют рейсы над Ираном: список
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Политизация недопустима&quot;: у Порошенко потребовали независимого расследования авикатастрофы МАУ в Иране

"Политизация недопустима": у Порошенко потребовали независимого расследования авикатастрофы МАУ в…
Грета Тунберг раскритиковала Роджера Федерера

Грета Тунберг раскритиковала Роджера Федерера
Ликвидация УПЦ КП - Филарет отозвал свою подпись

Ликвидация УПЦ КП - Филарет отозвал свою подпись
Как Атлетико выбил Барселону в Суперкубке Испании (Фото)

Как Атлетико выбил Барселону в Суперкубке Испании (Фото)
&quot;Укрспирт&quot; на высоте: в компании побороли теневой оборот

"Укрспирт" на высоте: в компании побороли теневой оборот
&quot;Голос&quot; о трагедии самолета МАУ: Защита украинских граждан - задание украинских институций

"Голос" о трагедии самолета МАУ: Защита украинских граждан - задание…
Ломаченко показал движение Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко показал движение Майкла Джексона (Видео)
В Каменском ожидается туман и гололедица

В Каменском ожидается туман и гололедица
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.