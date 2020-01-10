Cenapred, Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики, сообщил об извержении крупнейшего мексиканского вулкана Попокатепетль. Столб пепла достиг высоты 3 км. "В 6 часов 33 минуты 9 января был зафиксирован взрыв с умеренным содержанием пепла... Сохраняется желтый уровень опасности, фаза 2. Настоятельно рекомендуется не приближаться к вулкану", – говорится в сообщении Cenapred в Twitter. После взрыва вершина вулкана покрыта раскаленными продуктами извержения. Власти запрещают приближаться к кратеру ближе, чем на 12 км. Название вулкана переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора". На северо-западе от него на расстоянии 50 км расположена столица страны Мехико с населением 20 млн человек. После извержения в 2016 году город оказался под слоем пепла. Это второй по величине и самый активный вулкан страны. Он поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов. До этого Попокатепетль последний раз пробуждался 25 декабря прошлого года. Как ранее сообщал Фокус: Популярная во всем мире рождественская песня "Silent Night" ("Тихая ночь") появилась в результате мощного извержения вулкана в 1815 году. В прошлом году ученые несколько раз зафиксировали странную сейсмическую активность около острова Майотта в Индийском океане. Теперь под водой там нашли действующий вулкан диаметром 5 км и высотой 800 м. Еще полгода назад его не было.

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