В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек (4 новости) «Задержать злоумышленников не удалось»

В мексиканском городе Ирапуато в штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, а трое получили ранения. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на местную полицию.

Полицейские заявили, что нападение произошло слишком быстро, из-за чего они не успели отреагировать: "Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли людей, находившихся за бильярдными столами".

"Это было так быстро, 35 секунд, они (находившиеся в клубе люди - ред.) просто не смогли отразить атаку или сделать еще что-то. Нападавших преследовали", - заявил мэр города Рикардо Ортис Гутьеррес.

Группу нападавших задержать не удалось. Как сообщают в полиции, они скрылись на белом фургоне, на котором и приехали.

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По данным издания, в числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.

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