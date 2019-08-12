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В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек

В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек (4 новости)

«Задержать злоумышленников не удалось»

В мексиканском городе Ирапуато в штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, а трое получили ранения. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на местную полицию.

Полицейские заявили, что нападение произошло слишком быстро, из-за чего они не успели отреагировать: "Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли людей, находившихся за бильярдными столами". 

"Это было так быстро, 35 секунд, они (находившиеся в клубе люди - ред.) просто не смогли отразить атаку или сделать еще что-то. Нападавших преследовали", - заявил мэр города Рикардо Ортис Гутьеррес. 

Группу нападавших задержать не удалось. Как сообщают в полиции, они скрылись на белом фургоне, на котором и приехали. 

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По данным издания, в числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.

10 августа в Норвегии мужчина в униформе открыл огонь в мечети. Один человек получил ранения.

3 августа 20 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате стрельбы в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре. 

29 июля в американском городе Сан-Хосе в Калифорнии на фестивале еды Gilroy Garlic неизвестный открыл огонь по посетителям.

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Украинская правда Украинская правда  ·  12.08.19, 06:50 В мексиканском штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, еще трое получили ранения.
ForUm ForUm  ·  12.08.19, 09:08 В мексиканском штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, еще трое получили ранения.Об этом сообщает «Украинская…
Главком Главком  ·  12.08.19, 10:54 Задержать злоумышленников не удалось
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