В Мексике обнаружили захоронения людей и мамонтов

В Мексике ученые выявили останки 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского периода. Об этом сообщается на сайте мексиканского Национального института антропологии и истории.
Отмечается, что останки были выявлены на месте строительства нового международного аэропорта Фелипе Анхелеса в Мехико.
"Обнаружение и восстановление скелетов приблизительно 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского времени на месте строительства международного аэропорта имени генерала Фелипе Анхелеса позволит продвинуться в понимании эволюции бассейна Мексики", - говорится в сообщении на сайте института.
По мнению археологов, найденные экземпляры мамонтов относятся к виду Mammuthus columbi, который населял Северную Америку в период плейстоцена, завершившийся 12 тысяч лет назад.
В нескольких километрах от обнаруженных останков в ноябре была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14,5 тысяч лет, однако в данном случае речь...