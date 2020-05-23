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В Мексике обнаружили захоронения людей и мамонтов

В Мексике обнаружили захоронения людей и мамонтов (3 новости)

«В Мексике ученые обнаружили останки 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского периода»

В Мексике ученые выявили останки 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского периода. Об этом сообщается на сайте мексиканского Национального института антропологии и истории.

Отмечается, что останки были выявлены на месте строительства нового международного аэропорта Фелипе Анхелеса в Мехико.

"Обнаружение и восстановление скелетов приблизительно 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского времени на месте строительства международного аэропорта имени генерала Фелипе Анхелеса позволит продвинуться в понимании эволюции бассейна Мексики", - говорится в сообщении на сайте института.

По мнению археологов, найденные экземпляры мамонтов относятся к виду Mammuthus columbi, который населял Северную Америку в период плейстоцена, завершившийся 12 тысяч лет назад.

В нескольких километрах от обнаруженных останков в ноябре была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14,5 тысяч лет, однако в данном случае речь...

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MIGnews MIGnews  ·  23.05.20, 08:53 В Мексике ученые обнаружили останки 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского периода.
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 12:03 Обнаруженная керамика указывает на возраст поселения, которое находилось на этом месте в VIII-X веках нашей эры.
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