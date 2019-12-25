В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столбы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, а в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки.В Мексике 25 декабря пробудился вулкан Попокатепетль и выбросил столб пепла. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на Национального координатора службы гражданской обороны.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - говорится в заявлении.

В связи с активизацией вулкана была объявлена вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе горы.

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Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны является одним из ее символов.