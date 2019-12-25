  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль
Мир
Гордон Гордон ·
· Мексика
В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль (4 новости)

«В стране объявили желтый уровень опасности»

В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столбы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, а в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки.В Мексике 25 декабря пробудился вулкан Попокатепетль и выбросил столб пепла. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на Национального координатора службы гражданской обороны.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - говорится в заявлении.

В связи с активизацией вулкана была объявлена вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе горы.

Мексика готова предоставить убежище експрезиденту Боливии Моралесу - МИД
Мексика готова предоставить убежище експрезиденту Боливии Моралесу - МИД

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны является одним из ее символов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  25.12.19, 19:57 В Мексике объявили желтый уровень опасности объявлен из-за начавшегося извержения вулкана Попокатепетль.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.12.19, 20:08 В стране объявили желтый уровень опасности.
Joinfo Joinfo  ·  25.12.19, 21:51 Один из крупнейших вулканов в мире вновь начал подавать признаки жизни. Активизация Попокатепетля вызывает обеспокоенность местных властей, объявлен желтый уровень опасности.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Настоятель Нотр-Дама: собор, вероятно, полностью не спасти

Настоятель Нотр-Дама: собор, вероятно, полностью не спасти
Скончалась автор песни для сериала &quot;Друзья&quot; Алли Уиллис

Скончалась автор песни для сериала "Друзья" Алли Уиллис
Украина сама дала повод к конфликту с Россией, – Лукашенко

Украина сама дала повод к конфликту с Россией, – Лукашенко
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились ещё одним рождественским снимком

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились ещё одним рождественским снимком
Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством

Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством
Семья купила елку с живой совой

Семья купила елку с живой совой
Мы в центре котла: Лукашенко уверен, что НАТО в случае агрессии защитит Беларусь от России

Мы в центре котла: Лукашенко уверен, что НАТО в случае…
Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет

Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пятеро грузинских школьников погибли, сорвавшись на автомобиле в пропасть

Пятеро грузинских школьников погибли, сорвавшись на автомобиле в пропасть
Різдвяні протести у Гонконзі: поліція застосувала проти активістів сльозогінний газ

Різдвяні протести у Гонконзі: поліція застосувала проти активістів сльозогінний газ
За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали

За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Ефим КОНОПЛЯ: «То, как наших детей готовят к футболу – неправильно»

Ефим КОНОПЛЯ: «То, как наших детей готовят к футболу –…
Погода на 26 декабря: в Украине поднимется пронзительный ветер, пойдет мокрый снег

Погода на 26 декабря: в Украине поднимется пронзительный ветер, пойдет…
В американском городе могут позволить играть в снежки после 57-летнего запрета

В американском городе могут позволить играть в снежки после 57-летнего…
В &quot;тёплых краях&quot; и в церкви замаливать грехи: где будут отмечать Новый год депутаты Криворожского горсовета?

В "тёплых краях" и в церкви замаливать грехи: где будут…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.