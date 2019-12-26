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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль (3 новости)

«Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел, сообщает Volcano Time-Lapse. В районе извержения вулкана объявлен желтый уровень…»

Самый беспокойный мексиканский вулкан Попокатепетль снова "курит": выбрасывает газы и пепел на высоту примерно в 1 км. Об этом пишут местные СМИ, очевидцы выкладывают видео в сеть, а ресурс Volcano Discovery отслеживает ход извержения.

Непосредственно у кратера - красный уровень тревоги, около вулкана - желтый. Эвакуация при этом не проводится: для местных жителей такая активность Попокатепетля - обычное дело.

Веб-стрим с видом на вулкан:

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Справка. Это вторая по высоте (5426 м) гора Мексики после пика Орисаба. Один из самых активных вулканов в Мексике: более 15 крупных извержений с момента прибытия испанцев в 1519 году. Вокруг стратовулкана сосредоточена важнейшая конурбация штатов Пуэбла, Тласкала и, в 64 км, города Мехико (общее население более 20 млн человек).

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.19, 02:10 Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел. Как передает РБК-Украина, об этом сообщается на Youtube-канале Volcano Time-Lapse.На этом же канале можно в онлайн режиме…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.12.19, 05:59 Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел, сообщает Volcano Time-Lapse. В районе извержения вулкана объявлен желтый уровень тревоги. Он не предусматривает эвакуации…
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