В метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземке

В столичном метро, по состоянию на утро, нет большого скопления людей, пассажиры и работники находятся в масках, очереди у касс отсутствуют. УНН проверил, как киевляне соблюдают правила безопасности.
Так, по состоянию на 8:40, в первый день работы столичного метро после карантина, на станциях не заметно большого скопления людей.
Несмотря на пробки на дорогах, киевляне не начали массово пользоваться метрополитеном.
Очереди у кассы отсутствуют, люди пользуются в основном электронными билетами или карточками, на перронах граждане придерживаются дистанции. В вагонах едет небольшое количество людей, остаются свободными места для сидения. Пассажиры и работники метрополитена находятся в масках.