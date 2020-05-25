  1. Главная
  2. Новости
  3. В метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземке
УНН УНН ·
· Пассажиры
В метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземке

В метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземке (3 новости)

«В понедельник, 25 мая, утром запустили работу киевского метро. Несмотря на открытие метрополитена, город стоял в пробках. В подземке утверждают,…»

В столичном метро, по состоянию на утро, нет большого скопления людей, пассажиры и работники находятся в масках, очереди у касс отсутствуют. УНН проверил, как киевляне соблюдают правила безопасности.

Так, по состоянию на 8:40, в первый день работы столичного метро после карантина, на станциях не заметно большого скопления людей.

Несмотря на пробки на дорогах, киевляне не начали массово пользоваться метрополитеном.

Очереди у кассы отсутствуют, люди пользуются в основном электронными билетами или карточками, на перронах граждане придерживаются дистанции. В вагонах едет небольшое количество людей, остаются свободными места для сидения. Пассажиры и работники метрополитена находятся в масках.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 13:11 Киевский метрополитен в первый день работы после карантина полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом…
Главред Главред  ·  25.05.20, 13:57 В понедельник, 25 мая, утром запустили работу киевского метро. Несмотря на открытие метрополитена, город стоял в пробках. В подземке утверждают, что жители Киева сознательно отказались от поездок на метро...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
УЗ создает компанию для реорганизации вокзалов

УЗ создает компанию для реорганизации вокзалов
Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки

Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки
Украинская власть снова огорчила Кремль

Украинская власть снова огорчила Кремль
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Коронавірус серйозно вдарив по туристичній сфері Києва: втрати складають $1 млрд

Коронавірус серйозно вдарив по туристичній сфері Києва: втрати складають $1…
Генпрокурор Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные приговоры судов над коррупционерами

Генпрокурор Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные приговоры судов над коррупционерами
Кабмин согласовал меморандум о поставках сжиженного газа из США: важные подробности

Кабмин согласовал меморандум о поставках сжиженного газа из США: важные…
В Украине изменили правила прописки: что нужно знать

В Украине изменили правила прописки: что нужно знать
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.