В метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземке (3 новости) «В понедельник, 25 мая, утром запустили работу киевского метро. Несмотря на открытие метрополитена, город стоял в пробках. В подземке утверждают,…»

В столичном метро, по состоянию на утро, нет большого скопления людей, пассажиры и работники находятся в масках, очереди у касс отсутствуют. УНН проверил, как киевляне соблюдают правила безопасности.

Так, по состоянию на 8:40, в первый день работы столичного метро после карантина, на станциях не заметно большого скопления людей.

Несмотря на пробки на дорогах, киевляне не начали массово пользоваться метрополитеном.

Очереди у кассы отсутствуют, люди пользуются в основном электронными билетами или карточками, на перронах граждане придерживаются дистанции. В вагонах едет небольшое количество людей, остаются свободными места для сидения. Пассажиры и работники метрополитена находятся в масках.