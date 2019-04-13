  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича
Политика
УНН УНН ·
· МИД · Посол · Бельгия
В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича

В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича (7 новостей)

«Информация о том, что ЕС снял санкции из окружения президента беглого Виктора Януковича не отвечает действительности»

В публикации Die Welt говорится о санкциях, которые снятые с окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, в течение предыдущих лет. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии Николай Точицкий в Twitter.

"Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет. Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, которые были снятые в предыдущие годы", - написал он. Как сообщал УНН, ЕС исключил из санкционного списка, который он ввел в 2014 году относительно окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, девять человек из-за недостаточности доказательств. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. Как сообщал УНН, Помпео поддержал законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы.

Кроме того, финский президент сказал Путину, что в "крымских" санкциях виновата сама РФ.

ФОТО К НОВОСТИ: «В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича»
Фото Представитель в ЕС Точицкий опроверг снятие санкций с 9 соратников Януковича
Фото Представитель Украины в ЕС Точицкий отрицает снятие санкций с девяти человек из окружения Януковича
Фото В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича
Фото Посол опроверг информацию об отмене ЕС санкций против лиц из окружения Януковича
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.04.19, 15:46 Представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии по совместительству Николай Точицкий отрицает информацию о том, что ЕС снял санкции с девяти представителей окружения бывшего Президента…
ForUm ForUm  ·  13.04.19, 15:54 В публикации Die Welt говорится о санкциях, которые снятые с окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, в течение предыдущих лет. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель…
Канал 112 Канал 112  ·  13.04.19, 16:07 Представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии по совместительству Николай Точицкий отрицает информацию о том, что ЕС снял санкции с девяти представителей окружения бывшего президента…
РБК Украина РБК Украина  ·  13.04.19, 17:06 В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали информацию о снятии санкций с окружения экс-президента Виктора Януковича. Евросоюз не принимал ни одного подобного решения, заверил посол Украины…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  13.04.19, 17:44 Постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий напомнил, что ЕС за 5 лет наоборот значительно дополнил санкционные списки.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.04.19, 19:54 Информация о том, что ЕС снял санкции из окружения президента беглого Виктора Януковича не отвечает действительности.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Билецкий: &quot;Нацкорпус&quot; и &quot;Нацдружины&quot; не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на &quot;Олимпийском&quot;

Билецкий: "Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14…
Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз

Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз
Трамп о возможной встрече с Ким Чен Ыном: Третий саммит был бы полезен

Трамп о возможной встрече с Ким Чен Ыном: Третий саммит…
Зеленский не являлся в военкомат по повесткам - Минобороны

Зеленский не являлся в военкомат по повесткам - Минобороны
Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно –…
В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича

В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича
&quot;Общение с избирателями важнее, чем выходные в Париже&quot; - Порошенко зовет Зеленского на стадион

"Общение с избирателями важнее, чем выходные в Париже" - Порошенко…
Сенат США един в вопросе санкций против России - посол

Сенат США един в вопросе санкций против России - посол
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шпаргалка мамам: причины высокой температуры у ребенка

Шпаргалка мамам: причины высокой температуры у ребенка
Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения

Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения
Ибрагимович оформил дубль в МЛС (Видео)

Ибрагимович оформил дубль в МЛС (Видео)
Назван диагноз Ломаченко

Назван диагноз Ломаченко
В Албании протестующие предприняли попытку штурма парламента, есть пострадавшие

В Албании протестующие предприняли попытку штурма парламента, есть пострадавшие
Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке - политтехнолог/Алексей Ковжун о шансах кандидатов в президенты на победу и истерии общества

Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей…
БАНДУРА: «Человеку снимают трусы и это лишь желтая карточка?»

БАНДУРА: «Человеку снимают трусы и это лишь желтая карточка?»
Акционеры Facebook хотят устранить Цукерберга с должности главы правления компании

Акционеры Facebook хотят устранить Цукерберга с должности главы правления компании
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.