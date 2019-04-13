В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича (7 новостей) «Информация о том, что ЕС снял санкции из окружения президента беглого Виктора Януковича не отвечает действительности»

В публикации Die Welt говорится о санкциях, которые снятые с окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, в течение предыдущих лет. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии Николай Точицкий в Twitter.

"Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет. Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, которые были снятые в предыдущие годы", - написал он. Как сообщал УНН, ЕС исключил из санкционного списка, который он ввел в 2014 году относительно окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, девять человек из-за недостаточности доказательств. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. Как сообщал УНН, Помпео поддержал законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы.

Кроме того, финский президент сказал Путину, что в "крымских" санкциях виновата сама РФ.