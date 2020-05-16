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В МИД рассказали, сколько украинцев выздоровели от COVID-19 за рубежом

В МИД рассказали, сколько украинцев выздоровели от COVID-19 за рубежом (4 новости)

«За рубежом 141 граждан Украины проходит лечение от коронавируса»

За рубежом от коронавируса COVID-19 лечится 141 украинец. Успешно прошли курс лечения 73 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Больше всего украинцев проходят курс лечения в Италии (121 человек). По три инфицированных человека находятся в Австрии, Беларуси и России.

Также заболевшие украинцы есть в США, Чехии, Швеции, Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

С начала эпидемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы "Захист", которая помогает информированием о возможных рейсах в Украину и ближайшие страны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 23:54 За рубежом 141 граждан Украины проходит лечение от коронавируса.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.05.20, 00:39 141 украинцев за границей по состоянию на вечер 16 мая лечатся от коронавирусной болезни, 73 человека выздоровели, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 01:22 По последним данным, за рубежом от коронавируса лечится 141 гражданин Украины.
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