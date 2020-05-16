В МИД рассказали, сколько украинцев выздоровели от COVID-19 за рубежом (4 новости) «За рубежом 141 граждан Украины проходит лечение от коронавируса»

За рубежом от коронавируса COVID-19 лечится 141 украинец. Успешно прошли курс лечения 73 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Больше всего украинцев проходят курс лечения в Италии (121 человек). По три инфицированных человека находятся в Австрии, Беларуси и России.

Также заболевшие украинцы есть в США, Чехии, Швеции, Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

С начала эпидемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы "Захист", которая помогает информированием о возможных рейсах в Украину и ближайшие страны.