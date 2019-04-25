В МИД РФ отреагировали на языковый закон Украины

СМИ обязаны в интернете и соцсетях обязаны перейти на украинский язык через полтора года. Но к тому времени закон может быть отменен, считают эксперты. Правда, пока он будет действовать, возможны многочисленные конфликты, вплоть до бытовых: ведь на украинском обязан выступать даже тамада на свадьбе. «Может быть оспорен в Конституционном суде» Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Все граждане теперь будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. Следить за исполнением закона будут так называемые языковые инспекторы. Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также инициировать штрафы за нарушение данного закона. Штрафы будут в размере от 3400 до 140 тыс. грн. Ответственность предусмотрена за публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку, а также умышленное его искажение. Кроме того, закон указывает, что попытки введения в Украине официального многоязычия являются действиями, «направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя». Политолог Андрей Золотарев иронизирует: «Сомневаюсь, что украинцам будут давать по 10 лет за призывы к двуязычию». Он уверен, что языковой закон выполняться не будет. «Рада приняла карательный дискриминационный закон, который не будет выполняться. Но он станет мощным маркером разделения страны на два лагеря. Это продолжение стратегии, которую исповедовала команда Президента Порошенко. То есть, деление страны на правильных и не правильных украинцев», - сказал политолог. Золотарев напомнил, что Петр Порошенко, использовавший тему поддержки украинского языка в своей предвыборной стратегии, проиграл президентские выборы. Тем не менее, он намерен подписать языковой закон до вступления в должность нового Президента Владимира Зеленского. Ведь предстоят парламентские выборы, на которых эта тема вновь будет звучать. Однако жизнеспособность самого закона вызывает сомнения. Политолог Руслан Бортник отмечает, что принятый Радой закон заведомо противоречит Конституции, и может быть оспорен в Конституционном суде (хоть бы и под предлогом процессуальных нарушений, как произошло с прежним языковым законом, принятым при предыдущей власти). По мнению эксперта, закон нарушает ст. 10 Конституции, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств. Кроме того, Статья 11 Конституции гарантирует содействие языковой самобытности национальных меньшинств. Статья 22 не допускает сужения существующих прав и свобод. Статья 24 подчеркивает, что не может быть привилегий или ограничений по языковым или иным признакам. Статья 53 гласит, что гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке. Руслан Бортник говорит: «В принятом Радой законе есть огромный негатив, который исключает другие языки кроме украинского, из публичной сферы применения. СМИ должны будут перейти только на государственный язык. Это коснется театральных представлений и работы бизнеса. Подобные инициативы уже вызвали негативную реакцию со стороны европейского парламента, Венецианской комиссии, ПАСЕ и стран ЕС». Следует отметить, что Венецианская комиссия в 2017 году рассматривала языковую статью закона «Об образовании», и отмечала

Обновлено в 21:10 Депутаты Оппоблока заблокировали подписание языкового закона, который Рада приняла 25 апреля. Это обозначает, что пока постановления не рассмотрят и не отклонят, спикер Рады не сможет его подписать. В...

Обновлено в 21:47 25 апреля – исторический день для Украины. Народные депутаты проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".