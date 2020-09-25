В МИД России обвинили Германию в "постановке" с отравлением Навального

В министерстве иностранных дел России заявили, что действия Германии вызывают массу вопросов.Ситуация с ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального и последовавшими затем версиями об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" могла быть постановкой. Об этом 25 сентября заявили в министерстве иностранных дел России.

"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас, в России", говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили о плане по политизации этого инцидента с целью обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

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