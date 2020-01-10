В МИД сообщили, когда возобновят полеты в Ирак и Иран

Из-за катастрофы самолета авиакомпании МАУ вблизи аэропорта иранского Тегерана Украина запретила национальным перевозчикам выполнять полеты в Иран и Ирак. Этот запрет продлится, пока до конца не расследуют трагедию.
Как рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга, до конца расследования катастрофы МАУ Украина запретила национальным перевозчикам осуществлять полеты в Ирак и Иран.
Однако, по его словам, это не означает, что украинские граждане не могут посещать Иран в случае такой необходимости.
"Дело в том, что пока МИД не рекомендует украинцам полеты в Иран", – объяснил Пристайко.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что 9 декабря Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после аварии самолета МАУ.
Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний, – отметил премьер.
Он добавил, что этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. А распространяется она на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине. Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины".
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