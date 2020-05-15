В Минфине подтвердили кадровые изменения руководителей украинских таможен (2 новости) «Министр финансов предупредил, что это не последние кадровые ротации в таможнях»

Коллегия Государственной таможенной службы прекратила выполнение обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобжанской, Буковинской таможен. Ранее уволили руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Об этом информирует Министерство финансов Украины.

»Также руководителю Одесской таможни вручили предупреждение о последующем увольнении", - говорится в сообщении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, по итогам результатов деятельности рядя таможен "уже можно сделать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения".

"Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задания. Сегодняшняя коллегия уже не о планах и заданиях, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет… Поэтому по итогам этой коллегии будет уволено 50% руководителей таможен", - добавил он.