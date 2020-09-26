В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26 (7 новостей) «Таран также рассказал о состоянии самолета, на котором военные тренировались»

Военный самолет АН-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области, скорее всего, зацепился крылом за землю. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Предварительный анализ показывает, о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", – отметил Таран.

По его словам, бортовой самописец сейчас находится в самолете. "После анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", – добавил он.

Министр отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе Ан-26, то есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков.

Таран подчеркнул, что двигатель сам...

Обновлено в 11:16 Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что самолет с курсантами, который разбился под Харьковом, зацепился крылом за землю.

Обновлено в 11:40 По его словам, вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов.