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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 11:40
· Крушение · Министр обороны · Область · Ан-26 · Харьковская область
В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26

В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26 (7 новостей)

«Таран также рассказал о состоянии самолета, на котором военные тренировались»

Военный самолет АН-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области, скорее всего, зацепился крылом за землю. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

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"Предварительный анализ показывает, о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", – отметил Таран.

По его словам, бортовой самописец сейчас находится в самолете. "После анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", – добавил он.

Министр отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе Ан-26, то есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков.

Таран подчеркнул, что двигатель сам...

Обновлено в 11:16 Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что самолет с курсантами, который разбился под Харьковом, зацепился крылом за землю.

Обновлено в 11:40 По его словам, вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26»
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Униан Униан  ·  26.09.20, 10:14 Таран также рассказал о состоянии самолета, на котором военные тренировались.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.09.20, 10:29 Министр обороны Украины Андрей Таран назвал предварительные причины падения самолета Воздушных Сил ВС Украины АН-26Ш
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Голос.UA Голос.UA  ·  26.09.20, 10:42 По словам министра обороны Андрея Тарана, крушение военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области произошло из-за технической неисправности.  Об этом сообщает "Суспільне". "Все шло по плану.…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.09.20, 10:59 «Попередній аналіз свідчить, про те, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю».
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Апостроф Апостроф  ·  26.09.20, 11:16 Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что самолет с курсантами, который разбился под Харьковом, зацепился крылом за землю.
ForUm ForUm  ·  26.09.20, 11:40 Министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета АН26 в Харьковской области. Среди прочего, на месте трагедии спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных…
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