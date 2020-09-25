В Минобразовании отреагировали на столкновения под Олимпийским колледжем (4 новости) «По данным ведомства, ни о какой ликвидации колледжа речь не идет»

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не допустят ликвидации Олимпийского колледжа им.

Поддубного, в то же время, чиновники уточнили, что заведение планируют - реорганизовать, передает FaceNews.ua.Как сообщает пресс-служба министерства, планируется присоединить его к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины. Обещают также сохранить за учреждением права финансово-хозяйственной самостоятельности, имея в виду ведение отдельного баланса, открытие счета в органах государственной казначейской службы с правом иметь код сети, иметь печать и штамп.В Минобразования подчеркнули, что учебное заведение не может самостоятельно существовать, поскольку "не соответствует требованиям законодательства, необходимым для получения статуса колледжа в системе высшего образования".Министерство также обратилось к правоохранителям с просьбой расследовать ситуацию, которая произошла на территории колледжа днеми призвало привлечь к ответственности лиц, причастных к эскал...