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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 17:52
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В Минске начался женский марш, уже десятки задержанных

В Минске начался женский марш, уже десятки задержанных (5 новостей и 2 видео)

«Силовики без розпізнавальних знаків та невідомі у цивільному хапають учасників акції»

В центре Минска начался женский марш, но с самого начала акции силовики активно противодествуют его участницам и проводят задержания. Об этом ссообщает Tut.by в субботу, 26 сентября.

Отмечается, что основная колонна шла по проспекту Независимости, куда стекаются люди из других частей города.

В разных районах силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском начали хватать участников акции и случайных прохожих. Больше всего задержаний произошло у Комаровского рынка.

Части людей удалось сформировать колонну и дойти до проспекта Независимости. Уже там в районе площади Якуба Коласа снова начались задержания, саму станцию ​​метро закрыли.

Задержали, а потом отпустили журналистку "Еврорадио" Юлию Мотузову и журналистку Белсата Марию Грыц.

Cреди СМИ, которые пришли освещать акцию, также сотрудники Russia Today. Им кричат ​​"Чемодан-вокзал-Россия".

Выкрикивают также "Отдайте нашу Машу" – Марию Колесникову, арестованную сорат...

Обновлено в 17:10 Отмечается, что основная колонна шла по проспекту Независимости, куда стекаются люди из других частей города.

Обновлено в 17:52 Правозащитный центр "Вясна опубликовал список из 57 задержанных.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Минске начался женский марш, уже десятки задержанных»
Фото У Мінську на жіночому марші вже десятки затриманих
Фото В Минске на женском марше десятки задержанных
Фото В Минске прошел женский марш. Более 50 человек задержаны
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Страна.ua Страна.ua  ·  26.09.20, 16:09 ...
Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 16:19 В центре Минска собрались участницы женского марша, с начала акции силовики разгоняют и задерживают людей.
Главком Главком  ·  26.09.20, 17:01 Силовики без розпізнавальних знаків та невідомі у цивільному хапають учасників акції
Гордон Гордон  ·  26.09.20, 17:52 В Минске сегодня проходил традиционный женский марш. Силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском задерживали участников акции, прохожих и журналистов. Правозащитный центр "Вясна сообщил…
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