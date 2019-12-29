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В Минске проходит пятая за месяц акция против интеграции с Россией

В Минске проходит пятая за месяц акция против интеграции с Россией (4 новости)

«В Минске проходит пятая за последний месяц акция против интеграции Беларуси и Российской Федерации»

В воскресенье, 29 декабря, в Минске проходит пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радые Свабода".

Как сообщается, на Октябрьской площади в полдень собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик и соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Российской Федерацией.

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Второй вариант протеста - это живая цепь, которую должны организовать позже.

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Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.19, 13:07 В Минске 29 декабря проходит пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и России.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.12.19, 13:59 Акция против углубления интеграции Беларуси с Россией прошла сегодня, 29 декабря, в Минске. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.Это уже пятая за месяц акция. В митинге и шествии приняли…
MIGnews MIGnews  ·  29.12.19, 14:51 В Минске проходит пятая за последний месяц акция против интеграции Беларуси и Российской Федерации.
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