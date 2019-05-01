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В МинТОТ хотят лишать украинского паспорта за получение российского

В МинТОТ хотят лишать украинского паспорта за получение российского (4 новости)

«Цель указа Путина - легализовать боевиков»

Не имея возможности получить украинский паспорт, молодые люди на оккупированных территориях Донбасса получают российский – без волокиты и бюрократии, отметила юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.Это пост позора для этого созыва Верховной Рады, президента и Кабинета Министров Украины.

Пока Россия выдает паспорта нашим гражданам вопреки своему законодательству, Украина не удосужилась выдавать паспорта тем украинцам, которые имеют на это право.

На территории ОРДЛО живут молодые люди, которые родились в Украине, но 16 лет (с 2016 года первый паспорт в Украине выдается гражданам с 14 лет. "ГОРДОН") им исполняется уже во время оккупации.

Они не могут получить украинский паспорт, так как на контролируемую территорию их пропускают только с двумя родителями. Это в большинстве случаев невозможно (у кого-то родители боятся потерять работу, кто-то боится, что не пустят на обратном пути, у кого-то один из родителей за границей, у кого-то родители враждуют и мстят ребенку). Получить доверенность для одного из родителей на контролируемой территории Украины они не могут из-за описанных выше причин.

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Таким образом, на контролируемой территории молодой гражданин Украины получает свой первый паспорт без разрешения родителей. Зато такие же украинцы на неконтролируемой территории полностью зависимы от родителей, от их взглядов, а иногда и отношений между родителями.

Пять лет в высоких кабинетах знают об этой проблеме. Пять лет общественные организации, активисты и правозащитники обивают пороги кабинетов и даже есть написанный законопроект.

Решение простое организовать выдачу первого паспорта на пунктах пропуска. Не нужно пускать на контролируемую часть Украины без паспорта (если уж так принципиально стоит вопрос) надо, чтобы человек мог подать документы прямо на КПП и без разрешения родителей. Но сила нашей власти в глубокой обеспокоенности и осуждении, в том, за что мы когда-то осуждали Запад.

Теперь о нашей молодежи заботится агрессор. Потому что человек не может жить вообще без паспорта. Поэтому, не имея возможности получить украинский, получают российский без волокиты, бюрократии, присутствия и согласия родителей.

P.S: Я знаю немало живых историй этих людей. Это в основном дети, которые хотят учиться на контролируемой части и своей родиной считают Украину. Но Украина их выталкивает в Россию.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

ФОТО К НОВОСТИ: «В МинТОТ хотят лишать украинского паспорта за получение российского»
Фото Маляр: Пока Россия выдает паспорта нашим гражданам, Украина не удосужилась выдавать их тем украинцам в ОРДЛО, которые имеют на это право
Фото Жителей ОРДЛО, которые получат российский паспорт, нужно лишать украинского гражданства - МинТОТ
Фото Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов
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ТСН ТСН  ·  01.05.19, 12:58 Цель указа Путина - легализовать боевиков.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.05.19, 13:25 Заместитель министра по временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявляет, что целью выдачи паспортов граждан РФ жителям неподконтрольных правительству Отдельных районов Донецкой и Луганской областей…
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