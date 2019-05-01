В МинВОТ предупредили украинцев о серьезных последствиях получения паспорта России (5 новостей) «Жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта.Такое мнение высказал заместитель министра по временно оккупированным…»

Действующее украинское законодательство дает достаточно механизмов для регулирования вопроса гражданства, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.Приобретение украинцами гражданства РФ можно отследить. Согласно Конституции Украины, двойное гражданство иметь запрещено, поэтому те, кто получит российский паспорт, потеряют украинское гражданство. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Я говорил, что люди, которые получат российское гражданство, могут потерять украинское. Как это отследить? Предоставление гражданства в РФ регулируется либо федеральной миграционной службой, либо соответствующим указом президента, либо распоряжением министерства иностранных дел. Это в любом случае в России будет как-то отображаться. А так как эти данные не засекречены, их можно будет проверить", отметил Грымчак.

По его словам, действующее украинское законодательство дает достаточно инструментов для регулирования вопроса гражданства.

"Есть лишение гражданства, а есть потеря. Человек может потерять гражданство на основании того, что у нас по Конституции можно иметь лишь один паспорт. Если человек получает гражданство другой страны и об этом становится известно, то он теряет украинское гражданство. Так было с [бывшим народным депутатом Андреем] Артеменко. Он официально заявлял, что у него есть канадское гражданство. После чего потерял украинское. Действующее законодательство дает нам достаточно механизмов, чтобы регулировать вопрос гражданства, но можно было бы проработать более детально момент, когда человек отказывается от гражданства Украины. Пока что такого пункта у нас нигде нет", резюмировал Грымчак.

Конституция соблюдается только рядовыми гражданами, а не власть имущими…

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области Украины в упрощенном порядке. 30 апреля аналогичный паспортный центр, предназначенный для выдачи российских паспортов в упрощенном порядке жителям оккупированных районов Донецкой области Украины, открылся в Неклиновском районе Ростовской области.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. США и ЕС также осудили решение Путина.

27 апреля Путин заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев. Сегодня он подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для определенных категорий граждан Украины.