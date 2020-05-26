В Минздрав сказали, когда разрешат открыть рестораны

Украина сможет избежать второй волны заболеваемости COVID-19 в случае, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовых прививок и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны. Как передает УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

«Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: Первое - во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность... не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе - разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну», - заявил он.

По словам Ляшко, если эти два условия не произойдут, то в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире. «Это будет приводить к вспышкам коронавирусной болезни, возможны и возникновения эпидемий на территории стран или пандемии, которая, кстати, до сих пор не завершена в общемировом масштабе», - добавил главный санврач.