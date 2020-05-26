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В Минздрав сказали, когда разрешат открыть рестораны

В Минздрав сказали, когда разрешат открыть рестораны (5 новостей)

«По словам Степанова, на данный момент говорить об оздоровлении детей на морях рано»

Украина сможет избежать второй волны заболеваемости COVID-19 в случае, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовых прививок и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны. Как передает УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

«Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: Первое - во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность... не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе - разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну», - заявил он.

По словам Ляшко, если эти два условия не произойдут, то в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире. «Это будет приводить к вспышкам коронавирусной болезни, возможны и возникновения эпидемий на территории стран или пандемии, которая, кстати, до сих пор не завершена в общемировом масштабе», - добавил главный санврач.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 09:31 По словам Степанова, на данный момент говорить об оздоровлении детей на морях рано.
УНН УНН  ·  26.05.20, 09:37 Детские лагеря в Украине возможно открыть только на последнем этапе выхода из карантина, для того, чтобы риск инфицирования детей был минимальный. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 09:46 В Украине разрешат полноценную работу ресторанов в рамках ослабления карантина с 10-го июня. На данный момент разрешена работа летних террас и обслуживание клиентов на вынос.Об этом сообщил министр здравоохранения…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 09:56 Открытие детских оздоровительных лагерей возможно лишь на последнем этапе карантина.
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