  1. Главная
  2. Новости
  3. В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Область · Коронавирус
В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19 (3 новости)

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 45, Львовской…»

В течение последних суток лидируют по количеству новых случаев коронавируса в Украине Черновицкая и Львовская области, а также город Киев. Об этом во время брифинга в понедельник, 25 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 45, Львовской области - 27 и в городе Киев - 29", - рассказал Степанов.

Он также сообщил, что за минувшие сутки в Украине коронавирус выявили у 259 человек, среди них 16 детей и 43 медика.

Степанов добавил, что в целом за все время пандемии в Украине заболело 21245 человек, из них 1546 детей, а также 4112 медицинских работников.

Сегодня также сообщалось, что в Украине резко сократился прирост COVID-19.

Вчера сообщалось, что в Украине девять областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  25.05.20, 09:34 "Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 45, Львовской области - 27 и в городе Киев - 29", - рассказал…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.20, 10:48 В течение последних суток лидируют по количеству новых случаев коронавируса в Украине Черновицкая и Львовская области, а также город Киев. Об этом во время брифинга в понедельник, 25 мая, сообщил министр…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Съемочный процесс второго &quot;Аватара&quot; продолжится

Съемочный процесс второго "Аватара" продолжится
&quot;Шахтер&quot; потерял три года &quot;- Луческу раскритиковал Фонсеку

"Шахтер" потерял три года "- Луческу раскритиковал Фонсеку
Назвали точную дату ослабление карантина на Киевщине

Назвали точную дату ослабление карантина на Киевщине
Во Львове от коронавируса умерла врач

Во Львове от коронавируса умерла врач
Под Киевом двух полицейских задержали за изнасилование: первые подробности

Под Киевом двух полицейских задержали за изнасилование: первые подробности
Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства

Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства
Алиев обвинил Семина в том, что &quot;Динамо&quot; не вышло в финал Кубка УЕФА-2009

Алиев обвинил Семина в том, что "Динамо" не вышло в…
В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал все на видео

В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.