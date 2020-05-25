В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19

В течение последних суток лидируют по количеству новых случаев коронавируса в Украине Черновицкая и Львовская области, а также город Киев. Об этом во время брифинга в понедельник, 25 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 45, Львовской области - 27 и в городе Киев - 29", - рассказал Степанов.
Он также сообщил, что за минувшие сутки в Украине коронавирус выявили у 259 человек, среди них 16 детей и 43 медика.
Степанов добавил, что в целом за все время пандемии в Украине заболело 21245 человек, из них 1546 детей, а также 4112 медицинских работников.
Сегодня также сообщалось, что в Украине резко сократился прирост COVID-19.
Вчера сообщалось, что в Украине девять областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений.
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