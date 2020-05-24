В Минздраве рассказали, когда пожилые люди смогут выти на работу (5 новостей) «В Украине в Минздраве рассказали, когда смогут выйти на работу пожилые люди»

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что работающим пожилым людям необходимо дольше оставаться дома на самоизоляции.Об этом он сказал на брифинге - передает FaceNews.ua.Согласно статистике, среди летальных случаев из-за короновирусной болезни, более 70% людей старше 60 лет.“Эти граждане (старше 60 лет – ред.) входят в группу риска.

И именно забота о наших гражданах говорит, что мы рекомендуем и подчеркиваем, что им надо максимально находиться на самоизоляции. Если посмотреть нашу статистику относительно летальных случаев, то более 70% – люди, которые старше 60 лет. Мы предлагаем им находиться в самоизоляции, пока есть распространение коронавирусной болезни. Это все делается для наших граждан”, – сказал Степанов.По состоянию на 24 мая в Украине зафиксировано 20 986 случаев коронавирусной болезни COVID-19: из них 617 летальных, 7 108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев....

Обновлено в 12:56 В воскресенье, 24 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что по статистике в Украине среди летальных случаев находятся находятся более 70% пенсионеров.

Обновлено в 14:10 В Минздраве отметили, что работающим пенсионерам, которым более 60 лет, стоит оставаться дома.