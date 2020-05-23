В Минздраве рассказали, когда разрешат массовые мероприятия

Проведение массовых мероприятий будет возможно лишь тогда, когда Министерство здравоохранения убедится, что для жизни и здоровья граждан нет угрозы. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге. "Раньше 22 июня это невозможно, потому что все, что касается массовых мероприятий, я думаю, что все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан", – говорит Степанов. Он напомнил, что на первом этапе смягчения карантина, который начался 11 мая, была разрешена работа торгово-развлекательных центров, но без развлекательных зон, без общепита, расположенных в ТРЦ, и с соблюдением соответствующих условий. Как ранее сообщал Фокус: В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям. По состоянию на 22 мая Киев и 11 областей не готовы ...